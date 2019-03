La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Copa Federación:

Real San Jacinto se juega esta tarde su clasificación a Octavos de Final







Desde las 17 horas enfrenta a Paraná de Zárate en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine. Con el empate avanza a la próxima instancia. Mañana juegan Defensores de La Esperanza y La Josefa. Después de las lluvias y las postergaciones del pasado fin de semana, este sábado y domingo se completará la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2019 y, entonces, quedarán definidos los 16 equipos que conformarán el cuadro de Octavos de Final. Entre los representantes campanenses, La Josefa ya tiene asegurado su lugar en dicha instancia, mientras que Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza buscarán su pase este fin de semana. En el caso de Real San Jacinto será esta tarde, desde las 17 horas, cuando reciba a Paraná de Zárate en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles del Club Villa Dálmine. El encuentro, correspondiente a la sexta y última fecha de la Zona G, será un mano a mano por el segundo lugar, aunque con ventaja para el elenco de nuestra ciudad. Es que en caso de empate se quedará con la clasificación. Esta Zona G es liderada por Belgrano de Zárate con 9 puntos, mientras que luego aparecen Paraná y San Jacinto con 3 unidades cada uno. La diferencia de gol del conjunto zarateño es mejor, pero el desempate entre ambos será a partir de los resultados obtenidos entre sí. Por eso, como San Jacinto derrotó 3-1 a Paraná en la primera rueda, cuenta con ventaja en caso de igualdad esta tarde a pesar que tiene peor diferencia de gol que el elenco zarateño. Los convocados en San Jacinto para este encuentro son: Rodrigo Badarac, Pedro Cabezas, Leandro Leiva, Rodrigo Astorga, Franco Pianetti, Juan Ramón Morales, Matías Cáceres, Pablo Queipo, Nicolás Oroná, Héctor Chávez, Juan Jerez, Matías Silva, Mauro Baigorria, Pablo Castillo, Carlos Delfabro, Braian Pérez, Mariano Gonzáez y Gustavo Rivero. En cambio, Defensores de La Esperanza llega a la última fecha con la obligación de ganar. Será mañana domingo desde las 17.30 horas cuando reciba a Lima FC por la última fecha de la Zona F. Ambos conjuntos están igualados en la segunda posición con 6 puntos por detrás de La Sonia de José C. Paz (15), pero al Defe no lo favorece el empate, dado que en la primera rueda cayó 2-1 en su visita a Lima. Por su parte, La Josefa, ya clasificado a Octavos de Final, buscará terminar la primera fase como líder de la Zona E mañana domingo desde las 17 horas, cuando enfrente como visitante a Sarmiento de Zárate. El conjunto campanense suma 10 unidades, mientras que Sarmiento acumula 12. Por eso, al Josefero no le queda otra que ganar si quiere terminar en lo más alto del grupo.





REAL SAN JACINTO RECIBE DESDE LAS 17 HORAS A PARANÁ DE ZÁRATE.



