ARRANCÓ LA FECHA Ayer se puso en marcha el 20º capítulo del campeonato de la Primera D con dos partidos. Por un lado, Atlas (31 puntos) rescató un punto como local al igualar 2-2 con Centro Español (18). El conjunto de General Rodríguez se recuperó en el segundo tiempo gracias a los dos goles que convirtió Román Gnocchi en los diez minutos finales. En tanto, Deportivo Paraguayo (17) sorprendió a Muñiz (27) en Zárate al imponerse por 2-1 con goles de Cristian Ruiz y Javier Cermesoni en la segunda mitad (Alejandro Acuña había adelantado al Rayo Rojo en la primera parte). La acción continuará hoy con Lugano vs Puerto Nuevo y Central Ballester vs Claypole. Y luego seguirá con Liniers vs Argentino de Rosario (domingo), Defensores de Cambaceres vs Juventud Unida (lunes) y Yupanqui vs Argentino de Merlo (martes). Por la 20ª fecha, el Auriazul viaja a Tapiales con la idea de repetir todo lo bueno que realizó en la victoria sobre Yupanqui. Eso sí: tendrá bajas importantes en su alineación titular. Se juega desde las 17 horas. En este 2019, las dos veces que Puerto Nuevo debió salir a jugar como visitante retornó a Campana con las manos vacías (derrotas 2-0 ante Atlas y 4-1 frente a Defensores de Cambaceres). Esa racha intentará romper hoy cuando enfrente a Lugano en Tapiales desde las 17 horas en el arranque de la 20ª fecha del campeonato de la Primera D. Así, el Auriazul buscará reforzar los dos buenos resultados que obtuvo como local en lo que va del año: la victoria 3-0 sobre Central Ballester y el triunfo de pasado domingo por 1-0 frente a Yupanqui. Y, a su vez, consolidar su lugar en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C (está quinto con 27 puntos). En ese último encuentro contra el Trapero en el barrio Don Francisco, el Portuario mostró orden, sacrificio y concentración para sacar adelante un partido que lo tuvo con un hombre menos desde los 13 minutos del primer tiempo. Y que terminó ganando con un tanto de Nazareno Gómez, que acumula tres goles de manera consecutiva en las últimas tres fechas. Para ese compromiso, el entrenador Carlos Pereyra mostró retoques importantes en la formación titular, una situación que deberá repetir en esta oportunidad, forzado por las suspensiones de cuatro jugadores que habitualmente son iniciales: los defensores Santiago Correa y Nahuel Banegas; el mediocampista Kevin Redondo y el delantero Carlos Tapia. Por esta situación, Santiago Leizza regresaría a la titularidad tras haber sido suplente frente a Yupanqui; mientras que Eliseo Aguirre formaría tándem con Oscar Peñalba en el centro del campo. En cambio, para suplantar a Tapia aparece una incógnita: Marcelo "Coco" González o Tomás Fumeau. Entonces, Puerto Nuevo se presentaría hoy con Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Gonzalo Leizza, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Eliseo Aguirre, Oscar Peñalba, Mauricio Ruiz; González o Fumeau y Nazareno Gómez. Con el triunfo sobre Yupanqui, el equipo de nuestra ciudad se acomodó en el quinto puesto con 27 puntos, en una lucha entre cinco conjuntos que están separados por apenas dos puntos (el 9º es Juventud Unida, que tiene 25). Por su parte, Lugano (10º con 19 unidades) es el mejor entre los que no está clasificando al Reducido. Por eso, para el Portuario será clave, al menos, poder mantener esa diferencia de ocho puntos. En lo que va del año, el Naranja de Tapiales no ha podido ganar: igualó sin goles como visitante frente a Yupanqui; perdió 2-1 como local ante Liniers; y el pasado sábado cayó 1-0 en su visita a Argentino de Rosario.



ELISEO AGUIRRE RETORNARÍA A LA FORMACIÓN TITULAR POR LA SUSPENSIÓN DE KEVIN REDONDO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 45. En 44 partidos, Puerto Nuevo logró 19 victorias, Lugano ganó 17 partidos y empataron en 8 oportunidades. El Portuario marcó 68 goles, mientras que Lugano señaló 54. COMO LOCAL PTO. NUEVO. En 22 partidos, Puerto Nuevo ganó 11 (42 goles) y Lugano venció en 7 ocasiones (22 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL LUGANO. En 22 encuentros, Lugano ganó 10 veces (32 goles) y Puerto se impuso en 8 oportunidades (26 goles). Empataron 4 partidos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El lunes 9 de octubre de 2017, por la 7ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D igualaron 1-1 con tantos de Germán Águila para el Auriazul y de Gastón Cueto para el Naranja. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado martes 2 de octubre, por la 5ª fecha, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Diego Pertossi. APOSTILLAS: Como visitante, Puerto Nuevo acumula 2 juegos sin victorias con un empate y una derrota. El último triunfo en esta condición fue el 13 de marzo de 2016, por la 3ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D, cuando se impuso por 2 a 1 con goles de Sebastián Ferrario y Gabriel Toloza. EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL TRIUNFO VISITANTE DE 1997 El sábado 15 de marzo, por la 3ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 1996/97, Puerto Nuevo se impuso 1-0 en un partido cuya síntesis fue la siguiente: ATLÉTICO LUGANO (0): Santagada; Cúcaro, Gaete (Aguirreberry), Sayago y Escobar; Sánchez, Ríos y Merino (Mieres); Albornoz (Castro), Roiba y Gabriel Rodríguez. DT: Jorge Roth-Martínez. SUPLENTES: Aguila y Arístides Agotegaray. PUERTO NUEVO (1): Luciano Menón; Cristian Pérez, Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Juan Gamarra; Damián Javier Rivas Karlic, (Javier González), Nolberto Miño, Rubén Alvarez Chacón (Gastón De Armas) y Juan José Cerrutti; Martín Echeverría (Sebastián Bentiboglio) y Juan Carlos Segovia. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Aguila y Arístides Agotegaray. GOL: PT 44m Damián Rivas Karlic (PN). EXPULSADO: ST 38m Escobar (L). CANCHA: Atlético Lugano. ÁRBITRO: Alejandro Sabino.

