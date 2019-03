Rosana Frattini participó de la primera reunión del año de la UCEJ

La única Consejera Escolar opositora en nuestra ciudad participó de la reunión y adhirió al documento emanado por Unión de Consejeros Escolares Justicialistas, de la cual es integrante de la Comisión, que cargó contra la gestión educativa provincial haciendo hincapié en el Servicio Alimentario Escolar, infraestructura, Servicios Descentralizados y Recursos Humanos La Unión de Consejeros Escolares Justicialistas, tuvo el pasado miércoles 27 de febrero la primera reunión del año de cara al comienzo del ciclo lectivo. De dicho encuentro participaron relevantes dirigentes políticos y Sindicales que a su vez hicieron de oradores, tales como Roberto Baradel, quien se tuvo que retirar a participar de la reunión paritaria, el Senador Provincial Díaz Pérez, los Diputados Guillermo Escudero y Juan De Bandi, la Concejal de Magdalena Patricia Añaños, la Diputada Nacional Laura Alonso y el ex Ministro de Educación Mario Oporto. En representación de Campana participó de la reunión Rosana Frattini, única Consejera opositora por Unidad Ciudadana e integrante de la Comisión de la UCEJ, quien adhirió al documento emanado del acto, el cual comenzó recordando el documento de emitido en noviembre de 2018 en Mar Del Plata, donde se puso "sobre la mesa la cantidad de acciones que el Gobierno Provincial realizó y realiza en detrimento de la calidad educativa y vulnera los derechos de las y los niños, adolescentes, adultos, y también a docentes y auxiliares de nuestra provincia" señala el texto, el cual a su vez cuestionó la "metodología" a la que ahora se la suman "mesas distritales de educación". "Sin embargo, comenzamos reclamando las mismas cosas, simplemente porque Vidal hace oído sordos a nuestros reclamos que son los mismos que presentan los gremios docentes y no docentes" señala el documento de la UCEJ, remarcando 4 puntos esenciales que son "el Servicio Alimentario Escolar; incremento de cupos, valor por debajo de los precios de mercado y universalidad mentirosa. Infraestructura; incumplimiento de las actas acuerdo firmadas en 2018, obras autorizadas por DPIE muchas concluidas sin haber girado los fondos para los pagos, solicitar la revisión de porcentajes del Fondo Compensador y la declaración de la "Emergencia Edilicia Escolar". En cuanto a Servicios Descentralizados; valores de todos los servicios totalmente desactualizados y los requerimientos para las contrataciones hacen cada vez más difícil tener proveedores. Recursos Humanos; serias dificultades para la cobertura de cargos de auxiliares en las escuelas, y la aparición de las pseudo mesas de gestión que no son otras cosas que reuniones políticas de cuadros técnicos y militantes de cambiemos para poner a la comunidad educativa en contra de los reclamos docentes, auxiliares y de los Consejos Escolares, y por otro lado intentan transferir responsabilidades a los Municipios, vaciar de sentido o quitar las mesas de UEGD y transformar los Consejos Escolares en oficinas administrativas". El documento concluye: "en estos tres años, no han solucionado nada pero tampoco han logrado quebrarnos; nuestra organización ha demostrado unión y fuerza, estamos de pie y seguiremos dando batalla por eso declaramos: NO al desfinanciamento de la Educación, NO a las mesas distritales, NO a la municipalización del SAE, NO a la municipalización del transporte, NO a la municipalización de la infraestructura, NO a la transferencia de responsabilidades, NO a la intención de poner a los padres en contra de los docente, NO a la intención de eliminar los Consejos Escolares, SI acompañamos el reclamo de convocatoria de paritarias de los trabajadores de la educación para discutir esta y otras cuestiones. Los Consejeros Escolares somos elegidos por el voto popular porque "somos del pueblo" y lo representamos, nunca podrán ponernos en contra de la gente porque de allí salimos", cerrando con el lema de la UCEJ "En la unión reside la fuerza que nos llevará al triunfo".



Rosana Frattini participó de la primera reunión del año de la UCEJ

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: