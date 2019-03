La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Opinión:

Operaciones mediáticas

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

En este año electoral donde se juega la continuidad o no de este modelo socio-económico que está provocando el empobrecimiento sistemático de la mayor parte de la población los argentinos debemos estar preparados para soportar operaciones mediáticas con informaciones o situaciones falsas. Estas maniobras al mejor estilo Jaime Durán Barba buscan instalar las conocidas posverdades convencidos que mediante el bombardeo constante se puede impunemente manipular a los futuros votantes. Para ser sinceros debemos reconocer que hasta ahora les ha dado buenos resultados. Como esa frase atribuida a Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios, no les importa nada más que el resultado. Veamos dos ejemplos recientes de lo que nos espera. Se trata de dos spots publicitarios que buscan fortalecer la imagen de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal quien pretende su reelección. El primero trata de mostrar la preocupación de Cambiemos por la educación pública y se difundió ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo y en medio del conflicto docente. Para su realización se utilizó un jardín de infantes que funcionaba como colonia de vacaciones. Según denunció la directora del establecimiento para mejorar la imagen que querían difundir llevaron un nuevo mobiliario y a los chicos les pusieron delantales blancos, zapatillas y mochilas nuevas. Luego de la filmación se llevaron todo lo que habían traído, no vaya que los acusen de populistas. El segundo trata de un encuentro de la gobernadora con una mujer humilde en uno de los "habituales" timbreos a que nos tiene acostumbrados el macrismo. En este caso utilizaron los servicios de la siempre dispuesta Patricia Erazo quien también ha participado de varios videos anteriores junto a la ministra de Desarrollo Carolina Stanley, y al ex subsecretario de Juventud de Cambiemos Peter Robledo. En esta ocasión doña Patricia manifiesta su preocupación por la situación en que se encuentra pero que sabe que lo que el gobierno está haciendo es necesario para que sus nietos estén bien. Resulta por lo menos curioso que le hagan decir que ya ha perdido las esperanzas respecto de ella, su marido y sus hijos. ¿Será que ahora en lugar de esperar al segundo semestre, los beneficios de tanto sacrificio recién le lleguen a la tercera generación? ¿Tan poca fe se tiene? Cuánto desprecio sienten por los humildes. Cuánto cinismo. Pese a la insistencia de nuestro presidente de que vamos mejorando aunque casi nadie lo vea, siguen los despidos y suspensiones, continúan los tarifazos, la inflación goza de buena salud y los salarios cada vez alcanzan para menos. A esto se suma el permanente cierre de pymes y comercios. En lo que va del gobierno de Cambiemos ya se han cerrado 28.000 kioscos y se estima que bajen sus persianas 10.000 más Se atribuye al gurú indio Ravi Shankarla frase "si sucede, conviene" aunque él dice que es una traducción errónea. Esta frase tantas veces repetida por Mauricio Macri, Marcelo Tinelli y Ari Paluch, entre otros, no aclara a quienes les conviene y que no son los mismos a quienes le sucede tal como lo está demostrando la gestión de gubernamental de Cambiemos. Esta vieja idea de que debemos atravesar este valle lágrimas para finalmente alcanzar el paraíso no dice que en el mientras tanto algunos pocos no sólo no sufren sino que siguen acumulando grandes riquezas. Además el esperado paraíso sólo vendrá después de nuestra muerte. Sería bueno que gobiernen para quienes todavía estamos vivos y no para unos pocos "vivos".

Opinión:

Operaciones mediáticas

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: