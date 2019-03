P U B L I C







Berta Chudnobsky

Este febrero no tiene 29 pero el fin de semana largo es una posibilidad de disponer de tiempo y hacer ñoquis de una sola clase o con variedades: de papas, verdura, o ricota. Se pueden servir con salsa de crema de leche batida con queso rallado; pesto; o bolognesa… y buen vino. En este caso, para mí que sea tinto. INGREDIENTES - 1 kilo de papas - 1 kg de harina leudante y otro poco para la mesa - 2 huevos - 2 cucharas de maicena - pimienta, nuez moscada - 100 grs. de manteca - sal fina y gruesa, pimienta - 2 cucharas de queso rallado - 1paquete de acelga o espinaca - 1/ 2 de ricota - 2 huevos - harina / maicena PREPARACIÓN De papa Pelar y cortar bien chicas las papas poner en agua fría con sal gruesa y que el agua llegue hasta la mitad de las papas. Colar y pisar bien caliente, agregar la manteca, el queso, un poco de harina, dejar entibiar y pasar a la mesa, hacer un hueco y colocarlos huevos, la pimienta y una pizca de nuez moscada y la maicena. Mezclar con las manos con suavidad que se haga un bollo bien unido, dejar enfriar tapado. De verdura Lavar y colar la verdura si es acelga sin los tallos, pasar 3" por agua hirviendo, colar, exprimir toda el agua y picar bien finito. Separar un trozo del bollo de masa de papas y mezclar con la verdura, agregar harina a la mesa para que no se pegue, dejar enfriar. Cortar bollos chicos, luego en tiras y con las 2 manos estirarlo haciéndolo rodar que quede no muy grueso, hacer todos, apoyarlos en harina y pasarlos por la madera o el tenedor. Cocinar en agua hirviendo con sal gruesa y un poco de aceite, hacer en tandas no muy grandes, sacar al hervir unos segundos con una espumadera y colocar en una fuente con manteca, o bien sacar con la espumadera y poner en un colador de alambre para que salga toda el agua y pasar a la fuente hasta terminar. Por otro lado repetir la operación con los de verdura, demoran un poco más en hacerse debido a que llevan más harina. De ricota Mezclar la ricota en un bols con los condimentos y los huevos, deshacerla, agregar la maicena y la harina que absorban, deben quedar compactos, dejar enfriar un rato y cortar en ñoquis chicos. Hervir cuidando que no se recocinen ni se desarmen.



La cocina de la abuela Berta:

Ñoquis

Por Berta Chudnobsky

