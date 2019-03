La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Primera B Nacional:

Esta tarde realizará su última práctica en el estadio de Mitre y Puccini, de cara al partido de mañana en Vicente López. Otta mantiene dos dudas en la alineación titular. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para el encuentro que disputará mañana domingo como visitante frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López (se jugará desde las 19 horas con arbitraje de Fabricio Llobet y transmisión de DirecTV Sports). Los dirigidos por Walter Nicolás Otta entrenarán esta tarde en el estadio de Mitre y Puccini, donde pulirán los últimos detalles para este compromiso de vital importancia de cara a la pelea por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Después, los convocados por el DT quedarán concentrados en un hotel céntrico de la ciudad. La formación titular del Violeta podría sufrir dos modificaciones respecto al último encuentro ante Almagro. Por un lado, Juan Ignacio Alvacete superó la sobrecarga en el isquiotibial y estaría en condiciones de retornar al lateral izquierdo que ocupó Marcos Martinich en su ausencia. En tanto, en el mediocampo podría retornar desde el arranque Federico Recalde. Si ello sucede, Otta repetiría la misma línea media que presentó en Santiago de Estero, con Recalde y Matías Ballini junto a Mariano Miño y Emanuel Molina, dejando Lucas Cuevas su lugar en la formación inicial. ARRANCÓ LA 18ª. Ayer se puso en marcha la 18ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Y el partido que abrió la jornada le dejo un resultado positivo al Violeta: es que Almagro igualó 1-1 como local frente a Agropecuario de Carlos Casares. Edgardo Maldonado había adelantado al conjunto que dirige Felipe De la Riva a los 4 minutos del complemento, pero en tiempo adicionado, cuando ya jugaba con uno menos por la expulsión de Ezequiel Piovi, el Tricolor de José Ingenieros llegó al empate por intermedio de Nicolás Arrechea. Con este resultado, Agropecuario llegó a los 26 puntos e igualó la línea de Villa Dálmine (26), mientras que Almagro suma ahora 23. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Atlético Rafaela vs Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero vs Arsenal. La programación continuará hoy con otros tres encuentros: Brown (A) vs Chacarita, Los Andes vs Defensores de Belgrano y Quilmes vs Independiente Rivadavia.

