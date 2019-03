La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Breves: Fútbol







SE RETIRO GUIÑAZÚ El volante Pablo "Cholo" Guiñazú (40 años) anunció ayer su retiro del fútbol profesional. El cordobés inició su carrera en Newells y después jugó en Perugia (Italia), Independiente de Avellaneda, Saturn (Rusia), Libertad (Paraguay), Inter de Porto Alegre (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil). Su último club fue Talleres, al que llegó en 2016 cuando "La T" estaba en el Nacional B. Fue héroe en el ascenso a Primera División y ayer se despidió después que Talleres quedará eliminado de la Copa Libertadores. En total, disputó más de 720 partidos en su carrera y otros 16 con la Selección Argentina. GOL DE BLANDI, PERO... El delantero campanense Nicolás Blandi volvió a convertir en el inicio de la 21ª fecha de la Superliga, pero San Lorenzo de Almagro sigue sin encontrar resultados positivos: esta vez cayó 3-2 como local frente a Argentinos Juniors y de esa manera llegó a 12 partidos sin triunfos (7 empates y 5 derrotas). Blandi anotó el transitorio 1-1 a los 30 minutos de la primera parte. Sin embargo, el Bicho se adelantó 3-1 en la segunda mitad (goles de Elías Gómez, Damián Batallini y Carlos Quintana), por lo que al Ciclón tampoco le sirvió el descuento que marcó Román Martínez a nueve minutos del final. BOCA LO DIÓ VUELTA Con goles de Ramón Ábila, Carlos Tevez y Agustín Almendra en el segundo tiempo, Boca Juniors le ganó anoche 3-1 a Unión de Santa Fe en un partido que comenzó perdiendo (Franco Fragapane anotó de penal para el Tatenge a los 18 minutos). Con estos tres puntos, el Xeneize llegó a los 41 y se ubica en la tercera posición, a siete unidades del líder Racing Club (48) y a cuatro del escolta Defensa y Justicia (45). JUEGA RIVER Hoy continuará la 21ª fecha de la Superliga con cuatro encuentros: Rosario Central vs Belgrano (17.10), San Martín de Tucumán vs Lanús (19.20), San Martín de San Juan vs Godoy Cruz (19.20) y River Plate vs Newells (21.30). En tanto, mañana domingo jugarán: Patronato vs Huracán (17.10), Talleres vs Colón (17.10), Racing Club vs Estudiantes de La Plata (19.20) y Gimnasia de La Plata vs Independiente (21.30). La programación se cerrará el lunes con: Banfield vs Atlético Tucumán (17.10), Vélez Sarsfield vs Tigre (19.20) y Aldosivi de Mar del Plata vs Defensa y Justicia (21.30). PRIMERA B METRO Esta tarde arranca la 26ª fecha de la divisional con cuatro encuentros: Almirante Brown (29) vs San Miguel (24), Defensores Unidos (28) vs Sacachispas (22), Comunicaciones (21) vs San Telmo (31) y Talleres de Remedios de Escalada (20) vs Barracas Central (único líder con 60 puntos). PRIMERA C En el inicio de la 26ª fecha, Dock Sud igualó 0-0 con Villa San Carlos como local y ahora es el único líder con 47 puntos, tres más que el escolta, Argentino de Quilmes (44). La jornada continúa hoy con Midland vs El Porvenir y Cañuelas vs Ituzaingó.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: