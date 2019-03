El vacío puede provenir de diferentes causas. El vacío que sentimos puede ser también un abandono, un no escuchar nuestras propias esperanzas y deseos. Puedes abandonarte involuntariamente o sin saberlo porque estás luchando por la perfección o la aprobación de los demás. Algunas personas también pueden sentirse adormecidas o solas. No se sienten satisfechos en su trabajo, se sienten fracasados, sus relaciones no son satisfactorias o nada es emocionante. Este tipo de sentimiento de vacío viene con no importarle mucho nada, no estar interesado en las cosas, no sentirse alimentado por nada en particular. Si te sientes vacío, ver a un terapeuta puede ayudarte. En particular, es importante someterse a una prueba de detección de depresión. Cómo manejar tu vacío depende de lo que lo causa. Aquí hay varias sugerencias. 1. Reconoce suavemente el vacío Si este vacío se debe a la muerte de un ser querido, no te enojes contigo mismo por los años de duelo. Debido a que es agonizante perder a un ser querido, y aunque la pérdida cambia de forma con el tiempo, nunca se estará bien que la persona haya muerto. En ese caso, aprendes a vivir la vida junto al agujero de extrañar a esa persona. 2. Pasa tiempo contigo mismo todos los días Vence la necesidad de recurrir al mundo exterior para sentirte lleno. Aprovecha el tiempo para explorar tus propios deseos, temores, esperanzas y sueños. La escritura o el ejercicio te ayudan a enfocarte nuevamente en ti mismo. 3. Explora tus sentimientos actuales Psicólogos sugieren que, si te sientes vacío, configures un temporizador durante cinco minutos y darse cuenta de lo que estás sintiendo en este momento. No tiene por qué ser devastador. Podría estar "aburrido" o "distraído" o "curioso", dijo. Si estás teniendo dificultades para nombrar tus sentimientos, "googlea" "lista de sentimientos". 4. Explora tus sentimientos de vacío ¿Me he estado juzgando o comparándome con otros? ¿Me digo cosas positivas? ¿Mis sentimientos están siendo considerados en mis relaciones o estoy minimizando lo que estoy sintiendo? ¿Estoy atendiendo activamente mis necesidades físicas y de salud? ¿Me he volcado hacia comportamientos o adicciones para evitar mis sentimientos? 5. Felicítate a ti mismo Como niños, algunos de nosotros usamos nuestra falta de sentimientos para protegernos de ser abrumados. En ese caso, date crédito por haber encontrado una solución que funcionó cuando eras pequeño e impotente. Hoy, tómate tu tiempo dejando entrar tus sentimientos. Tienes que ponerte al día. Y no necesitas apresurarte para anular tu antigua forma de supervivencia. Sentirse vacío puede llevar a pensamientos angustiantes, como que "la vida no vale la pena" o "no hay esperanza". Una vez más, la terapia puede ayudar. Puede ayudarte a explorar las causas subyacentes de tus sentimientos y empoderarte para tomar tus propias decisiones sobre cómo implementar cambios positivos. Es importante reconocer y aceptar tus sentimientos de vacío. Es importante ser autocompasivo. Ya sea que estés experimentando relaciones difíciles, pérdidas o sintiendo una falta de propósito o significado, eres digno de vivir una vida satisfactoria y significativa. Fuente: menteasombrosa.com (por Tay Cuellar)



Sentirse vacío, lo que significa y qué hacer

