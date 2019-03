La batalla de la costanera

Finalizada su presentación el viernes en el Parque Urbano, el Intendente Abella accedió a dialogar con la prensa y contestó a todas las preguntas. No aseguró (pero tampoco negó) que se presentará a las próximas elecciones. También habló de la importancia de las obras de cloacas en San Felipe; el comienzo de la Av. Rivadavia; y la negativa de los concejales opositores a acompañar una ordenanza que permita empezar a intervenir la costanera. "Uno se siente contento cuando sabe que da el máximo. Después, si es mucho o es poco lo que hicimos, eso lo evalúa cada vecino en cada barrio de la ciudad. Estoy satisfecho porque sé que fueron 3 años; 24 horas, los 365 días del año"; señaló sobre su gestión.

¿Qué pasó hoy a la mañana (por el viernes) en el Concejo Deliberante durante la inauguración de las sesiones ordinarias que no hubo discurso?Lo que el intendente tiene que hacer es inaugurar las sesiones, no tiene que generar un discurso. Fui, hice lo que tenía que hacer como intendente: inaugurar las sesiones ordinarias del 2019 y cumplí con lo que dice el reglamento.

Convengamos que, tradicionalmente, la inauguración de sesiones del HCD es en el ámbito donde el Ejecutivo presenta lo que hizo y lo que va a hacer.

Convengamos que eso yo decidí hacerlo acá (señalando el Parque Urbano), en este lugar. Me pareció importante para los vecinos, a los que le interesaba saber qué es lo que hicimos y lo que vamos a hacer, presentarlo acá. No creo que haya pasado nada que haya cambiado algún tipo de situación. Cumplí con el mandamiento de inaugurar las sesiones.

El concejal Romano dijo que se quedó esperando su saludo…

Realmente, no lo crucé. Si lo hubiese cruzado, lo hubiese saludado. ¿Cómo no lo voy a saludar?

Recién presentó los proyectos para el 2019 y un balance del 2018

Pasaron 3 años, fue una etapa de aprendizaje, de maduración, de crecimiento. Y creo que se vienen obras de infraestructura, para que una ciudad crezca, funcione bien y estamos todos los días trabajando en eso porque, esos proyectos que uno al principio quería hacer porque eran los que solucionaban los problemas diarios se están haciendo o ya se hicieron. Pero llegó el momento de trabajar con una proyección a largo plazo, para que Campana siga creciendo y lo que se haga en esta gestión quede por años para que los campanenses puedan disfrutarlo.

Mirando atrás, ¿está conforme con su gestión?

Uno se siente contento cuando sabe que da el máximo. Después, si es mucho o es poco lo que hicimos, eso lo evalúa cada vecino en cada barrio de la ciudad. Estoy satisfecho porque sé que fueron 3 años, 24 horas, los 365 días del año. Fijensé las licencias que me tomé: unos veintipico de días en tres años. Y realmente lo hago con una intensidad, unas ganas, un amor que me llena de satisfacción.

Durante su discurso habló de obras que iba a terminar durante su segundo mandato, ¿Es una confirmación que va a participar de la contienda electoral de este año?

En realidad, todos los intendentes que pasamos por un primer mandato anhelamos continuar; porque las obras que tienen infraestructura son las que perduran en el tiempo. Hay que planificar, buscar los fondos, conseguirlos y ejecutar. Generalmente, un mandato no alcanza, por una cuestión lógica ¿no? En este momento con el gobierno nacional estamos haciendo la planificación de todas las cloacas de la ciudad. Ese proyecto lo está financiando el gobierno nacional y todavía no lo tenemos nosotros para empezar a ejecutar parte por parte. Ese proyecto, que sería el Plan Maestro de Cloacas para Campana, no lo voy a poder ejecutar yo. Pero lo importante es que va a quedar para el intendente que venga y eso le va a hacer ahorrar tiempos, porque va a tener en un cajón cuál es la solución técnica para que las cloacas de la ciudad sean una realidad. Desde ese lugar, obviamente que un intendente que está transitando su primer mandato le gustaría ir por un segundo. Falta, pero estamos con todo para mejorar los espacios públicos, las calles de la ciudad… cada calle que asfaltamos y deja de ser de tierra es una solución para nosotros de mantenimiento infinita, pero para el frentista es el anhelo de muchas décadas. Si hay algo que me pasa recurrentemente, y me pasó hace poco que fui a un asado con vecinos de Villa Nueva, (de la tercera edad), que me dijeron que se iban a morir y no iban a ver el asfalto. Eso habla de la pérdida de confianza que tienen. Vecinos que hace 50 ó 60 años que viven en un barrio que nunca le han hecho una obra de infraestructura en el lugar, es lógico que pierdan la esperanza. Me ha sucedido también, gratamente, que muchas personas mayores de diferentes sectores de la ciudad, al llegar la obra de mejoramiento de su calle, del asfalto, del cordón cuneta, del hormigón, de la iluminación, del gas, de las cloacas en San Felipe… son vecinos que ya estaban resignados, que no esperaban que eso llegue. Y esto realmente me pone feliz y son los momentos que uno tiene de satisfacción en esta función, que muchas veces es ingrata. Pero esos momentos de felicidad son cuando los vecinos te dicen que les mejoraste la vida.

En un día de discursos, ¿Qué opinión le merecen las palabras del presidente Macri, y de la gobernadora Vidal?

A María Eugenia no pude escucharla, lo haré luego. Al presidente lo escuché, no todo, por un problema de horarios. Lo que dijo Mauricio, haciendo quizás un mea culpa de lo económico, pero también resaltando las ganas que la Argentina salga de donde está. Lo vi hablar con pasión. Lo vi hablar con sentimiento. Lo vi hablar como nunca, quizás, al presidente, afirmando las ganas y el deseo que la Argentina salga adelante y me parece también que el gobierno nacional ha madurado y por delante tiene un gran y difícil trabajo que es arreglar la economía y obviamente las cuestiones del país.

En lo local, con el escenario político que se da hoy ¿Cree que va a poder cumplir con sus proyectos para el 2019?

Sí. Estoy totalmente convencido que vamos a hacerlo. Si ustedes revisan todo lo que hemos hecho, están vinculadas con promesas que en un 80% ó 90% fueron concretadas. No es que comenzamos obras y las abandonamos a un 10 ó un 20% de avance y nos fuimos. Prácticamente tenemos todas las obras muy adelantadas. Quizás la obra que más estamos siguiendo de cerca actualmente es la ampliación de la Rivadavia, que justamente hoy hicimos los primeros 100 metros de asfalto. Es la obra más compleja por la accesibilidad, por el movimiento de los autos y por la precaución que hay que tener para poder intervenir ese sector de manera segura. Pero les puedo asegurar que las obras que vamos a empezar este año las vamos a empezar y terminar. Estoy muy abocado a terminar el barrio 104 viviendas, que es un barrio que heredamos y que muchas de las familias que van a ir a vivir ahí dentro de pocas semanas quizás ya se habían bajado del proyecto porque no confiaban en que la obra se pueda terminar. Pero está sucediendo. También estamos muy metidos para que las cloacas de San Felipe funcionen. Por que es la llave para que Las Acacias y Villa Nueva puedan tener cloacas. El troncal que se está haciendo desde SMP hasta la planta depuradora y las conexiones que quedaron entre Ruta 6 y la calle Uruguay, son la llave para que esos dos barrios también puedan acceder a las cloacas. Y eso me deja muy contento: el intendente que venga, o yo si consigo el dinero, voy a poder conectar las cloacas de Villa Nueva a San Felipe para que lleguen a la planta depuradora. Esas son obras que las tengo en la cabeza y quiero conseguir el financiamiento.

Un caballito de batalla de su campaña fue la obra de la costanera ¿existe posibilidad que se destrabe esa obra sin el consenso del Concejo Deliberante?

Usted dijo algo muy importante: "sin el consenso del Concejo Deliberante". Tal vez un vecino se pregunte ¿sin el consenso? Lo quiero explicar: presentamos un proyecto de ordenanza en el 2018 para que los concejales aprueben que no pasen más los camiones por la costanera, lo que significaba que cualquier familia pueda disfrutar del espacio verde que todos queremos. Pero si los camiones siguen pasando, es muy difícil que vayas con tu familia a la costanera a tomar un mate y pasar una tarde. ¿Vas a ir con tu familia si los camiones te pasan por al lado? Entonces, obviamente que la costanera la queremos todos pero es un tema muy difícil de resolver si los camiones siguen pasando. Lo primero que hay que conseguir es una ordenanza para impedir el paso de los camiones, y a partir de ahí, poder trabajar para recuperar ese espacio y que sea un orgullo para todos los campanenses. Y hablando de espacios verdes, esto tiene que ver con que estamos trabajando en la plaza de Las Carretas; en la puesta en valor de la plaza Italia; de la plaza Eduardo Costa; de la plaza del barrio Lubo; la nueva plaza del barrio Las Campanas; la nueva plaza que hicimos en Otamendi; el nuevo espacio verde en San Felipe y en San Cayetano… tiene que ver con eso. Pero, evidentemente, prohibir que los camiones dejen de pasar por la costanera es una decisión muy difícil de acompañar. Creo que esa postura tiene un solo fin: que el espacio verde no se pueda desarrollar en la costanera. Después podemos discutir las hectáreas del gobierno nacional, que la zonificación, que más FOD o menos FOD; que en realidad ni siquiera se discutió. Estamos hablando de sacar los camiones para que la inversión que haga el municipio en ese espacio verde dure en el tiempo y no se rompa con el tránsito. El no acompañamiento de esta ordenanza tiene que ver con eso. Me parece que si en un año no electoral, como era el 2018, no lo acompañaron; va a ser muy difícil que en el 2019 la acompañen.

¿Pero está dispuesto a sentarse en una mesa a discutir este tema con ellos?

Pero por supuesto. ¿Pero cuál sería la discusión?

Explicarles por qué hay que hacer la costanera…

Pregúntenle a cualquier campanense por qué necesitamos ese espacio verde junto al río que valga la pena para poder disfrutarlo. Ahora, si los camiones pasan ¿qué hacemos?

Pero los que tienen que aprobar los proyectos son los concejales, no cualquier campanense…

¿Ustedes creen que los concejales no saben que ese espacio verde es para los campanenses?

Habrá que convencer a los concejales…

Esto es sencillo: Mandamos una ordenanza para dar una moratoria de pago a los vecinos y la aprobaron. ¿Por qué? Porque el beneficiado es el contribuyente. No tuvo que ir el intendente a explicarles por qué saqué una moratoria para que el vecino de la ciudad pueda regularizar sus deudas. Hay cosas que no hay que explicarlas, tienen una lógica evidente. El Secretario de Obras, ha ido a explicar este proyecto. Ha ido el Director de Tránsito.

Entonces, ¿cuál sería el motivo de no dar lugar a este proyecto?

Pregúnteselo a ellos.

¿Será que como la oposición no logró hacer la costanera en su gestión, no quiere que ésta logre concretar esa obra?

Me parece que tenemos una política mezquina: ¿Cuestionar cuántos porotos suma a su espacio político…? Me parece que no es así. Tenemos que lograr que la ciudad mejore y el Director de Tránsito ya explicó el por qué de la prohibición de tránsito pesado por ese lugar: Si no sacás los camiones del espacio verde, es muy difícil que vaya tu familia a disfrutar de ese lugar. ¿Ustedes irían si les pasan 50 camiones en una hora? ¿Eso hay que explicarlo?



Ayer maquinaria vial estaba trabajando en el lugar.





"Esta función, muchas veces, es ingrata. Pero cuando los vecinos te dicen que les mejoraste la vida, esos son los momentos de felicidad" explicaba Abella a la prensa.





"Si no sacás los camiones del espacio verde, es muy difícil que vaya tu familia a disfrutar de ese lugar" explicaba el intendente el viernes en la conferencia de prensa en el Parque Urbano

PRIMICIA: LA COSTANERA YA EMPEZÓ

No hubo ninguna comunicación oficial al respecto, pero ayer por la mañana, alertado por vendedores ambulantes, un periodista de La Auténtica Defensa corroboró que se encuentra en plena construcción un camino alternativo al costanero, presumiblemente, para desviar el tránsito pesado y al que se accede por el portón de la ex Cooperativa de Desocupados Metalúrgicos (CODEME), en el complejo de talleres del ferrocarril.

Al momento se tratarían de más de 100 metros de tosca nivelada al otro lado del paredón del ferrocarril, frente a las vías de maniobras, detrás de la estación vieja. Con una imagen aérea el lugar, podemos inferir que se está considerando que tanto los camiones de Euroamérica tengan salida por la barrera de Alem y Colón, hacia Yrigoyen, además de posibilitar el acceso de los tubos de Tenaris al Muelle Fiscal; evitando así el tránsito pesado por el camino de la costanera, denominado Paseo Escola.