Sarna y Navazzotti: "Queremos llevar un mensaje de esperanza"

Se llevó a cabo la tercera edición del programa "Vamos las Mochis" organizado por Vamos Campana, el cual entregó mochilas con kits escolares para 250 niños y niñas. Desde el Espacio Ciudadano agradecieron a los vecinos y vecinas que colaboraron y apadrinaron chicos: "lograron que este programa haya sido posible", y aseguraron "esto habla que con amor y compromiso, los campanenses unidos podemos lograr muchísimas cosas". Por tercer año consecutivo, desde Vamos Campana organizan el programa de padrinazgo educativo llamado "Vamos las Mochis", el cual busca reunir a vecinos y vecinas para que apadrinen a niños y niñas armándoles las mochilas con sus kits escolares para que puedan empezar las clases con los útiles necesarios. El evento donde se encontraron los padrinos y madrinas con los niños y las niñas se hizo el pasado miércoles 27 de febrero en el Círculo Italiano, el cual contó con una gran concurrencia. Carla Navazzotti, coordinadora del programa, fue la primera en hablar y muy emocionada dijo: "Agradecemos a todos los padrinos y madrinas por hacer posible esto, sabemos que la situación no es fácil, los inscriptos este año fueron muchos y ojalá hubiésemos podido entregar más mochilas aún. No les voy a decir ni hablar de nada triste, la realidad que están pasando todos en sus hogares ya la sabemos, los que estamos todos los días en la calle y hablamos con los vecinos lo sabemos. Hoy nos encontramos acá por una causa linda, para que los chicos puedan empezar las clases con útiles y mochilas nuevas, y eso tiene mucho valor, trabajamos mucho para eso desde Vamos Campana". Luego, le tocó hablar a Alejo Sarna: "Queremos llevar un mensaje de esperanza, porque el programa Vamos las Mochis, que lleva su tercer año consecutivo, surgió como respuesta a un vacío que deja el Estado que no le garantiza a los niños y las niñas los útiles escolares necesarios para empezar las clases. Pero a su vez nos enorgullece ser parte de una sociedad, una comunidad que se reúne año tras año para llenar ese vacío y lograr que cientos de niños y niñas puedan tener su mochila con sus útiles para empezar las clases. Por eso es que estamos sumamente agradecidos con todos los vecinos y vecinas que contribuyen con este programa y profundamente orgullosos de ser parte del grupo de trabajo de Vamos Campana que ante cada dificultad, pone esfuerzo, trabajo y dedicación para salir adelante y ayudar a los que más lo necesitan". Después de las palabras de Carla Navazzotti y Alejo Sarna, fue el momento de la entrega de las mochilas con los kits escolares, donde en un clima de gran emoción, los niños y las niñas se encontraron con sus madrinas y padrinos educativos. Así fue que más de 250 chicos y chicas recibieron "sus mochis" y luego fueron agasajados con jugo y facturas, entregadas por los integrantes del Espacio Ciudadano. "Agradecemos a todos los vecinos y vecinas de Campana que, en un gran gesto solidario, haciendo de padrinos y madrinas o bien haciendo aportes para adquirir mochilas con kits escolares, lograron que este programa sea posible y que más de 250 niños y niñas reciban sus mochilas para iniciar las clases. Esto habla que con amor y compromiso, los campanenses unidos podemos lograr muchísimas cosas" concluyeron desde Vamos Campana.

Más de 250 niñas y niños junto a su familia, recibiendo sus mochilas.





Alejo Sarna y Carla Navazzotti, dieron un mensaje de solidaridad y esperanza.





Ante una gran concurrencia, se llevó a cabo el evento en el Círculo Italiano.





Desde noviembre de 2018 el equipo de Vamos Campana vienen trabajando para el programa Vamos Las Mochis.



Sarna y Navazzotti: "Queremos llevar un mensaje de esperanza"

