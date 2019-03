De Campana a Alaska

ANTECEDENTE LOCAL En 2016 el campanense Fernando Lete unió nuestra ciudad con Nueva York. Fueron casi 5 meses de recorrido por el conteniente americano a bordo de su motocicleta BMW. "Lo sorprendente fue que (mientras) más subía, más gente ya sabía de mi viaje y me estaba esperando", decía al regreso en una ofrecida a La Auténtica Defensa. Al igual que Firpo, Lete también viajó con un propósito claro: concientizar acerca de la donación de órganos, práctica que le había salvado la vida a su hija Agustina dos años antes. EL TERCER LIBRO "Para cada viaje en moto se necesitan tres cosas esenciales: llevar la mitad de la ropa, el doble del dinero y disponer del triple del tiempo previsto", recomendaba Firpo en su libro "Mis viajes en moto por Argentina", su segunda publicación. Tal vez para esta tremenda travesía a Alaska el motoquero no pueda cumplir a rajatabla sus propias premisas, pero promete que el viaje derivará en más literatura. Un tercer libro contando este periplo americano bien podría ser el corolario de esta aventura, asegura. ¿Un capítulo para cada país? Una idea que irá tomando forma en la ruta.

El motoquero irá plantando árboles a su paso. Arrancó plantando dos junto a sus hijas al borde de la Panamericana

Gonzalo Firpo finalmente lo va a hacer: unirá los dos extremos del continente americano a bordo de su motocicleta. Y mientras aguarda su inminente partida, charló con La Auténtica Defensa sobre el itinerario, los preparativos y el objetivo de esta travesía tan larga como personal. "Mi viaje es ir a Alaska. Todo lo que hago es un paso hacia eso. Quiero unir Ushuaia con Alaska, las tres américas, y en moto. Y además ir con algunas banderas y consignas, como reivindicar que las Malvinas son argentinas e ir plantando un árbol por cada país que visite. No solamente viajar por viajar". Esas palabras fueron pronunciadas por Gonzalo Firpo durante una noche del último septiembre, cuando presentaba su segundo libro, "Mis viajes en moto por Argentina: una aventura en dos ruedas", en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante. No hablaba de plazos ni fechas, por lo que dejaba entrever que era una meta en etapa de anhelo. Sin embargo, los tiempos se aceleraron y los planetas finalmente se alinearon para Firpo, quien en pocos días estará saliendo a la ruta con rumbo al techo de nuestro continente. El motociclista, conocido por sus viajes en dos ruedas por el Interior y otros países de la región, cuenta los días para lo que será su máximo desafío hasta ahora: unir Tierra del Fuego con Prudhoe Bay, considerada la Ushuaia de los Estados Unidos. Hay más de 13 mil kilómetros (contados en línea recta) y casi 15 países entre medio. Pero Firpo se tiene toda la confianza y, sobre todo, se apoya en 4 años de planificación, preparativos que sigue aprontando hasta hoy. "Estoy con la ansiedad a full, haciendo los últimos retoques, comprando algunos repuestos que me faltaban, despidiéndome de los amigos, pasando mucho tiempo con mis hijas, contándole a todo el mundo", sintetiza Firpo sus horas finales en Campana. Su idea es terminar de trabajar esta semana y enfilar hacia la Patagonia el lunes 11, previo un paso por la Basílica de Luján para rogar buen viaje, una costumbre suya antes de cada reto motoquero. Firpo tiene el recorrido definido. De Campana irá hasta Las Grutas y de allí bordeará el Atlántico Sur pasando por Comodoro Rivadavia y Río Gallegos hasta Ushuaia. Después de unos días en el fin del mundo, comenzará a subir de nuevo por la Ruta 3 hasta girar 90 grados y cruzar a Chile. No volverá a Argentina hasta su retorno, programado para fin de año. Siguiendo la Carretera Austral (especie de Ruta 40 trasandina), Firpo planea llegar hasta Perú, donde quiere conocer las ruinas de Nazca y el Cañón del Colca. Después vendrá el paso a Ecuador y el arribo a Colombia, última escala del subcontinente. Panamá y los países centroamericanos Guatemala, Belice y El Salvador aparecen en su trayecto previo a México, donde visitará los restos de las culturas mayas y aztecas. Y ya tiene lista su VISA para entrar en los Estados Unidos y subir por la costa oeste rumbo primero a Canadá y después a su soñado destino, el estado de Alaska. "La idea es cambiar el recorrido de vuelta, lo que dependerá de cuánto haya tardado y también de la cuestión económica. Siempre trato de hacer el regreso de otra manera para que sea atractivo. Me encantaría conocer Venezuela y si pudiera volver por la costa de Brasil sería un golazo, porque agregaría más países al itinerario", adelanta. El motociclista tuvo la epifanía de este inminente viaje transcontinental hace 4 años, cuando iba camino al Dique Ameghino en la provincia de Chubut. "Me voy a Alaska. Estoy listo y preparado para hacerlo", recuerda haber concluido en esa ocasión. Pero pasar del anhelo al plan no fue fácil. Mucha investigación, ahorro y gestiones fueron necesarias, en especial con su empleador, Tenaris, quien le otorgó una licencia especial por 9 meses. A días de su partida, le reconoce ese gesto a la compañía de tubos sin costura, como así también agradece el apoyo de la UOM, de Fernando Andrioli, director periodístico de La Auténtica Defensa, y Marcelo "Miye" Boero, de Moto Star, quien lo ayudó con la ropa rutera. Confiesa que se largará a las carreteras americanas "justo de guita", aunque confía en la experiencia acumulada tras kilómetros y pueblos recorridos en dos ruedas. "Haber cruzado fronteras y tenido contratiempos en otros viajes me hace tomar este nuevo con tranquilidad, sabiendo que a veces las cosas salen y otras no", dice con cierto espíritu zen que promete conservar cuando los motores de su flamante moto de 250 centímetros cúbicos, adquirida para la ocasión, comiencen a carburar. "Es una moto confiable, ya la conozco, está probada y comprobada en el mundo entero", añade un rato después acerca de su rodado, al que le agregó portaequipajes laterales y superior, mangas, conexiones para alimentar el teléfono y GPS. Firpo estima que el viaje de ida y vuelta a Alaska le demandará ocho meses. En ese lapso, se perderá los cumpleaños de sus tres hijas, quienes aguardarán en Campana su regreso. También deja atrás amigos haciéndole el aguante: uno de ellos, por ejemplo, estará vendiendo sus libros para recabar fondos. Y otros le han prometido su asistencia en caso de ser necesaria. "De guita voy medio justo, así los que quieran colaborar, bienvenido sea", expresa el viajero. Los que deseen comprar el libro, pueden escribirle al Instagram "firpogonzalo" o contactarlo a través del grupo de Facebook "Mis viajes en moto". En esas cuentas irá además reportando sus andanzas por el continente. Para Firpo, este recorrido transamericano tiene fecha de vencimiento. No obstante, planea hacerlo a su tiempo, sin apuros, disfrutando de los escenarios y la cultura de los países anfitriones. Dice que la vuelta la empezará a definir recién cuando se esté acercando a Prudhoe Bay. Y asegura que el viaje de ida es su verdadero objetivo: si en medio del regreso los recursos se agotan y debe tomarse un avión, estará por demás satisfecho. "Quiero mostrarles a mis hijas que cuando vos deseas algo y ponés empeño, las energías fluyen para ese lado", afirma. Esta experiencia es sumamente personal para el campanense. Es que además de ser la travesía a bordo de su moto más esperada, busca dejar estela. Adónde llegue, enarbolará bien alto la consigna "las Malvinas son argentinas", inscripta en una bandera ya empacada. Lo hará por "la Patria" y también por un primo caído en las islas. Y ha prometido plantar un árbol en diferentes puntos de América, compromiso que arrancó en Campana sembrando dos ejemplares al borde de la Panamericana junto a sus hijas. La salida se hará sin ceremonias ni largas caravanas de adiós. Señala que tal vez algunos de sus motoqueros amigos quieran acompañarlo unos kilómetros, como para compartirle algo de empuje. Pero no le hace falta, Firpo sabe que tiene nafta: "Cálculo que no voy a ser el mismo cuando regrese. Sé que salgo a buscar algo, aunque no sé qué es. Después creo que voy sentar cabeza, pero capaz que vuelvo y se me ocurre África. Y bienvenido sea".



Firpo viajará por América reivindicando que “las Malvinas son argentinas", como dice la bandera que le confeccionó un amigo





Gonzalo Firpo ya tiene todo listo para su travesía hacia el techo de nuestro continente.

De Campana a Alaska

