EN EL TOP 5 Con su victoria sobre Lugano de ayer, Puerto Nuevo alcanzó a Real Pilar (libre en esta fecha) en el cuarto puesto con 30 unidades, producto de 9 victorias, 3 empates y 7 derrotas en 19 presentaciones. En esta 20ª jornada de la Primera D, ya jugaron también: Muñiz 1-2 Deportivo Paraguayo, Atlas 2-2 Centro Español y Central Ballester 1-1 Claypole. La acción continuará hoy con con Liniers vs Argentino de Rosario. Mañana se medirán Defensores de Cambaceres vs Juventud Unida; y el martes lo harán Yupanqui vs Argentino de Merlo.

Por la 20ª fecha se impuso 1-0 con un gran cabezazo de Lautaro Cuenos y así consiguió su primera victoria como visitante del año. Con estos tres puntos se afirmó en zona de clasificación al Reducido. En un momento de la temporada que podía ofrecerle más dudas que certezas, Puerto Nuevo está consiguiendo puntos muy importantes en pos de su objetivo de asegurar la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Ayer derrotó 1-0 a Lugano en Tapiales, consiguió su segunda victoria consecutiva, la tercera del año y la primera en condición de visitante en este 2019. De esa manera llegó a los 30 puntos y ahora comparte la cuarta ubicación con Real Pilar, con diez unidades de margen pensando en ese primer objetivo que es asegurar su pase al octogonal. Después, al mirar para arriba, el Auriazul quedó a solo un punto de los escoltas Atlas y Argentino de Rosario (31). Y este presente se da en un momento en que Carlos Pereyra ha prácticamente reconstruido la columna vertebral de la formación Auriazul. De hecho, ayer en Tapiales no jugaron Leandro Bonet (suplente), Santiago Correa (suspendido), Gonzalo Leizza y Kevin Redondo (suspendido). Así, solo cantó presente Oscar "Chicho" Peñalba (fue el capitán) respecto al grupo de "experiencia" con el que Puerto Nuevo inició esta temporada. Pero Rodrigo Ponce De León se ha mostrado muy seguro bajo los tres palos en estos dos encuentros en que volvió a la titularidad; ayer respondieron con firmeza Sprovieri y Cuenos (autor del gol) en la zaga central; y Eliseo Aguirre hizo un buen trabajo junto a Peñalba. Después, Moreno y Ruiz están recuperando su mejor forma por las bandas, mientras que el sampedrino Nazareno Gómez aporta mucho despliegue como referencia ofensiva. Y en ese contexto también han aparecido "los pibes": ayer fue titular por primera vez Facundo Ferulano, mientras que Alexandro Canale (categoría 2003) debutó en Primera en los minutos finales, ingresando por "Tucu" Ruiz. Un presente que el Portuario intentará extender el próximo domingo cuando reciba a Liniers en el barrio Don Francisco para seguir consolidando un camino que lo acerca cada vez más al Reducido. EL PARTIDO Para este compromiso, Puerto Nuevo presentó tres modificaciones en su alineación titular, dadas las suspensiones de Nahuel Banegas (cinco amarillas), Kevin Redondo (recibió tres fechas por su expulsión ante Yupanqui) y Carlos Tapia (una jornada por la roja contra el Trapero). Así, en la zaga central ingresó Lautaro Cuenos; en el mediocampo, Eliseo Aguirre; y para jugar detrás de Nazareno Gómez apareció por primera vez como titular el juvenil Facundo Ferulano. Y en el arranque del encuentro le costó afirmarse al Auriazul, que sufrió los primeros avances de Lugano, que lo presionó con envíos al área y hasta llegó al gol, aunque esa acción fue invalidada por supuesta posición adelantada de Fernández, quien empujó por el segundo palo un venenoso centro que se fue cerrando sobre el arco defendido nuevamente por Rodrigo Ponce De León. Sin embargo, pasado ese sofocón, el Portuario fue creciendo en el terreno de juego, logró salir de su campo y empezó a arrimarse al área local. Primero con dos centros que por poco no conectaron Moreno y Cuenos, respectivamente. Y después, aprovechando espacios que quedaban a espaldas del mediocampo de Lugano y que, por ejemplo, le permitieron a Ruiz filtrar un pase para el movedizo Gómez, quien no pudo eludir al arquero casi sobre la línea final. Así, presionando también sobre la salida del Naranja, el conjunto dirigido por Carlos Pereyra siguió mostrándose mejor plantado, volcando sus búsquedas ofensivas hacia la izquierda, donde se movía "Tucu" Ruiz. Incluso, a los 31 minutos dispuso de una muy buena situación gracias a un tiro libre que bajó Sprovieri de cabeza y que no terminó en gol porque el arquero Nahuel León achicó muy rápido y tapó la media vuelta del siempre inquietante Nazareno Gómez. En el tramo final de la primera parte, el trámite se tornó más friccionado y se produjeron algunos altercados que no hicieron más que elevar la temperatura de cada cruce y cada falta y también la intensidad de las protestas de un lado y del otro. Para el arranque del complemento, Lugano adelantó sus líneas y buscó adueñarse de la disputa territorial. En tanto, el Portuario se perfiló para jugar de contra, sabiendo que en los costados contaba con dos jugadores muy veloces como Moreno y Ruiz para explotar esa faceta. Sin embargo, ni uno ni otro equipo pudieron imponerse y el trámite siguió siendo muy trabado. En ese contexto, la mayor preocupación de Puerto Nuevo fueron un par de infracciones de Cuenos, que ya había sido amonestado en la primera parte y jugaba al límite. Con el correr de los minutos, el Naranja se fue desordenando y dejó, al igual que en el primer tiempo, espacios que el Auriazul aprovechó para salir de su campo. Incluso, en algunas de esas acciones estuvo cerca de romper la línea defensiva con pases que fueron interrumpidos en última instancia. Así, el trámite no le resultaba incómodo al equipo de nuestra ciudad. Y cuando pudo meter el balón en el área, lastimó. Fue a los 18 minutos: desde la derecha, Ruiz ejecutó con mucha rosca un córner al primer palo y allí surgió la humanidad de Lautaro Cuenos para conectar un violento cabezazo que dejó sin reacción al arquero León. Con la ventaja a su favor, el Portuario apostó por el repliegue y se hizo fuerte en su campo ante un rival que no tenía claridad y no encontraba los caminos hacia el área de Ponce De León. Por eso, a medida que creció la desesperación en Lugano, los dirigidos por "Jetín" Pereyra empezaron a contar con opciones de contra. A los 33, Sbarra enganchó dos veces adentro del área y su remate cruzado se fue pegado al segundo palo; a los 41, Ruiz se demoró dentro de área y no definió ni asistió a Sbarra que llegaba solo por el otro lado; y a los 45, Moreno fue derribado dentro del área y Mascheroni señaló el penal que el ingresado "Coco" González no pudo convertir (pateó muy flojo, a la izquierda de un arquero que se volcó justamente sobre ese lado). Por eso, Puerto Nuevo debió esperar al pitazo final para celebrar, aunque lo hizo sin pasar sobresaltos, demostrando firmeza en un momento de la temporada en que las bajas le habían generado dudas, pero en la que los resultados le están aportando mucho aire de cara a la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. SÍNTESIS DEL PARTIDO LUGANO (0): Nahuel León; Luciano Chamorro, Nicolás Tapia, Luciano Fernández, Axel Paniagua; Jorge Jiménez, Pablo Vielma, Ezequiel Laserna; Martín Ruiz; Santiago Kojro y Lucas Tiedeman. DT: Matías De Cicco. SUPLENTES: Eneas Dell´Oglio, Heber Da Silva, Alejandr Zeñiuk, Franco Di Ciurcio, Rubén Domínguez, Alexis Carabajal y Gastón Granado. PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Eliseo Aguirre, Oscar Peñalba, Mauricio Ruiz; Facundo Ferulano y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Leandro Bonet, Matías Cerisola, Juan Cruz Sbarra, Alexandro Canale, Agustín Martínez, Marcelo González y Agustín Monteleone. GOLES: ST 18m Lautaro Cuenos (PN). CAMBIOS: ST 16m Granado x Kojro (L); 25m Carabajal x Chamorro (L); 28m Sbarra x Ferulano (PN); 38m González x Gómez (PN); 46m Canale x Ruiz (PN). AMONESTADOS: Tapia, Chamorro y Granado (L); Cuenos, Aguirre y Ramón (PN). INCIDENCIA: ST 45m León (L) le contuvo un penal a González (PN)- CANCHA: Lugano. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

LA FORMACIÓN QUE SE PRESENTÓ AYER EN TAPIALES .





EL FESTEJO DE PUERTO NUEVO EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



Primera D:

Puerto Nuevo logró un triunfo enorme en su visita a Lugano

