CON MAYORÍA DE EMPATES La 18ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional comenzó con mayoría de empates: cuatro de los seis encuentros disputados hasta hoy finalizaron en igualdad. Una situación a aprovechar por los equipos que saldrán a la cancha esta tarde. El viernes, Almagro igualó 1-1 con Agropecuario; Atlético Rafaela venció 2-1 a Gimnasia de Jujuy; y Central Córdoba de Santiago del Estero empató 1-1 con Arsenal de Sarandí. Y ayer, Los Andes terminó 1-1 con Defensores de Belgrano; Brown de Adrogué le dio otro golpe a Chacarita al superarlo por 3 a 0; y Quilmes, con dos goles en tiempo adicionado, llegó al empate 2-2 con Independiente Rivadavia. La jornada continuará hoy con cinco partidos: Olimpo vs Santamarina (17.00), Guillermo Brown vs Instituto (17.00), Nueva Chicago vs Temperley (17.05), Ferro Carril Oeste vs Mitre (18.00) y Platense vs Villa Dálmine (19.00). Mientras que mañana lunes se cerrará con Sarmiento vs Deportivo Morón en Junín.

Desde las 19 horas visita a Platense en Vicente López con la posibilidad de sumar puntos muy importantes en su lucha por consolidarse en zona de clasificación al Reducido. Esta tarde, Villa Dálmine afrontará un compromiso muy complicado por la 18ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional, pero al mismo tiempo enfrentará la posibilidad de dar un gran paso en su objetivo de consolidarse entre los equipos que clasificarán al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Es que por los resultados que se dieron en la previa al encuentro (ver aparte) y por la calidad de rival directo que es Platense (11º con 24 puntos), una victoria pondría al conjunto de Walter Nicolás Otta (6º con 26 puntos) en un lugar de privilegio en esa discusión por ingresar al Octogonal. Mientras que un empate le permitiría mantener la diferencia con el Calamar. Para este encuentro, el entrenador Violeta volverá a tener a disposición a Juan Ignacio Alvacete, quien se había ausentado frente a Almagro por una sobrecarga muscular. En tanto, en el mediocampo, "Nico" mantendría una duda: Lucas Cuevas o Federico Recalde. Así, la probable formación para esta tarde sería con: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Cuevas o Recalde, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. La nómina de convocados la completan Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Renzo Spinaci, Fabricio Brener y Germán Lesman. Por su parte, Platense arriba a este encuentro después de dos muy buenas victorias: 3-1 ante Almagro como local y 3-0 frente a Gimnasia en Mendoza, donde "el Pituco" no había perdido en la temporada. Y tras esa gran actuación en tierras mendocinas, el DT Fernando Ruiz repetiría a los mismos once titulares esta tarde. Es decir: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Nahuel Iribarren, Abel Luciatti, Juan Infante; Ezequiel Gallegos, Hernán Lamberti, Elías Borrego, Cristian Amarilla; Gianluca Pugliese y Cristian Tarragona. "Es un equipo que trata bien la pelota, así que trataremos de neutralizarlos y aprovechar sus errores. Nos preparemos intensamente durante la semana para conseguir los tres puntos", señaló Ijiel Protti (goleador Violeta de la temporada con 8 conquistas) respecto al Calamar, rival de esta tarde. El partido comenzará a las 19 horas con arbitraje de Fabricio Llobet, se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con la televisación de DirecTV Sports. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine ganó 4 (uno por penales), Platense logró 4 victorias y empataron en una ocasión. Villa Dálmine convirtió 12 goles, mientras que Platense marcó 15. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 4 veces: Villa Dálmine ganó 2 (4 goles) y Platense ganó una (2 goles). Empataron un partido. COMO LOCAL PLATENSE. Jugaron 5 veces: Platense ganó 3 encuentros (13 goles) y Villa Dálmine ganó 2 (8 goles). No empataron. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 6 de abril de 2014, por la 32ª fecha de la Primera B 2013/14, Platense se impuso 2-0 en Vicente López con tantos de Facundo Melivilo y Patricio Rodríguez. APOSTILLAS: Esa tarde, el Violeta cortó una racha de cuatro festejos seguidos frente a Platense, tras la victoria de Copa Argentina en octubre de 2011 y los tres triunfos consecutivos por el campeonato de la Primera B Metropolitana (3-2 en Vicente López en agosto de 2012; 1-0 en Campana en diciembre de 2012; y 2-0 nuevamente como local en octubre de 2013). GOLEADORES VILLA DÁLMINE (12): Damián Salvatierra (3), Renso Pérez (3), Guillermo Puerto (1), Pedro Bases (1), Marcos Jendrulek (1), Yair Rodríguez (1), José Manuel Cáspary (1) y Héctor Arrigo (1). GOLEADORES PLATENSE (15): Orlando Vicente Garro (2), Jorge Néstor Miranda (2), Alexis Blanco (2), Horacio Medina (1), Daniel Severiano Pavón (1), Luis María Orlando (1), Juan Carlos Pilla (1), Sebastián Matos (1), Facundo Melivilo (1), Patricio Rodríguez (1), Ricardo Monteiro en contra (1) y Federico Gásperi en contra (1).

Primera B Nacional:

Villa Dálmine enfrenta un duro compromiso, pero con la chance de dar un gran paso

