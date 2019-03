Alejandra Dip





La luna purifica los estados emocionales. Trabaja el perdón. Ciclos, cambios de estado, mutación. Modera los estados de ánimo, los ritmos y las frecuencias. KIN 129- LUNA 12, guiada por el DRAGÓN. La luna para que podamos empezar cosas nuevas en nuestro entorno, trabajando el perdón. Día de reunión, de cooperación, de dar desinteresadamente, día político, pero donde las emociones nocivas, las broncas, los rencores, los odios, tienen que dejarse atrás, sacarlas. LIMPIEZA EMOCIONAL! El perdón tiene que ser la vibra del día para poder trabajar desinteresadamente en pos de ayudar a los que necesitan, DAR Y NO ESPERAR, que el universo sabe lo que hacemos y nos lo retribuye luego, ¡CAUSA, EFECTO! Hoy podemos estar un poco ciclotímicos y llorones sino estamos en equilibrio, en eje. LLORÁ! llorar limpia! CANALIZA POR EL LLANTO. Buen día para escuchar un consejo o darlo, para sacar los obstáculos de nuestro paso. Las emociones muy sensibilizadas, las nuestras y las del entorno, no nos dejemos influir por las broncas, odios y resentimientos ajenos, porque es probable absorber esas energías. La energía LUNA es como una antena súper receptiva de emociones y se le mezclan TODAS. El HUMANO como energía oculta vibrando en conjunto con la Luna, si podemos incorporar bien esta energía vamos a encontrar el camino que nos ayuda a liberarnos de todas esas emociones que no nos hacen bien. Conexión espiritual. La luna, energía maternalista para influenciar a todos, viene a dar ayuda, guía y consejos! energía maestra del perdón para poder elevarnos de cualquier situación de emociones negativas, la intuición a full hoy y apertura para generar vínculos. Feliz finde largo de carnaval a disfrutar de la vida! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Luna 12 - Energía del Domingo 03/03/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

