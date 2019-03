MURIÓ FRANCO MACRI El reconocido empresario Franco Macri, padre del presidente de la Nación, murió anoche en su casa de Barrio Parque. Ocurrió a las 21 horas, según confirmaron fuentes del Gobierno. El padre de Mauricio Macri, de 88 años, convivía con problemas de salud desde hace meses . Nacido en Roma, Italia, en 1930, Franco Macri lideró el Grupo SOCMA, uno de los holdings más poderosos de la Argentina. A los 18 años, sin tener manejo del castellano, viajó a Argentina con dos hermanos. Trabajó como asistente de un ingeniero civil, también italiano. En 1951, tres años después de haber llegado a Buenos Aires, fundó una empresa constructora, que más tarde sería Sideco Americana, una referencia del Grupo Macri. También incursionó con éxito en diferentes rubros: la industria automotriz (Sevel), los vuelos aéreos (Macair Jet), sistemas de cobros (Pago Fácil) y la recolección de basura (Manliba). Además, se encargó de profundizar las relaciones comerciales entre Argentina y China. En 2006 fue designado por la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial de la República China en el Mundo como Consejero para inversiones en América Latina. ELISA CARRIO La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, cruzó a la UCR por el reclamo de abrir la interna de Cambiemos y subrayó que su espacio "va con la renovación" del presidente Mauricio Macri. "Yo voy a acompañar a Cambiemos y a la candidatura del presidente Macri. Yo no soy de los que quiebran en momentos difíciles o uso el oportunismo electoral", sostuvo la diputada nacional. En diálogo con Radio Mitre, la ideóloga de Cambiemos se refirió al encuentro que realizarán los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) el próximo lunes para definir los pasos a seguir en lo que respecta a la intención de avanzar con la postulación de un candidato propio para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto. BASAVILBASO El director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, sostuvo que el Gobierno decidió aplicar un aumento del 46 por ciento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) en marzo porque ve que "la situación no está nada fácil", mientras consideró que ese incremento servirá para "poner más plata en la calle". La suba fue anunciada el viernes por el presidente Mauricio Macri durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias frente a la Asamblea Legislativa. Se trata de una actualización de 46 por ciento que se aplicará a partir de marzo, lo cual significa que en un mes se cobrará el incremento del año. "Es una fuerza adicional de 15 mil millones de pesos que estamos inyectando", señaló Basavilbaso, mientras aseguró que "viene bien para poner más plata en la calle". ALBERTO FERNÁNDEZ El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández ratificó sus diferencias con la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner pero remarcó que actualmente la nota "más reflexiva" e insistió en que hay que "terminar con la grieta" y en que el peronismo en su conjunto debe "demostrar a la gente" que será "mejor" de lo que fue. Fernández ratificó las diferencias que tuvo con la ex jefa de Estado como su jefe de Gabinete (cargo que abandonó en 2008, tras el conflicto con las cámaras agropecuarias) y durante los años que mantuvo distancia de su gestión, aunque aseguró que ahora la nota "más reflexiva". "En aquel momento muchos no la pasamos bien con Cristina. Siempre cuestioné muchas de sus políticas. Creo que tenía razón porque hubo una sucesión de derrotas desde 2009, hasta que perdió al final en 2015", indicó el dirigente en declaraciones a Radio La Red.

Breves: Noticias de Actualidad

