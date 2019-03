"¡Vamos argentinos, vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje, vamos con pasión!", arengó al abrir el viernes el año legislativo, con tono electoral. El presidente Mauricio Macri convocó este viernes a los argentinos a "no aflojar, a no tirar la toalla", señaló que "el futuro está en cada uno de nosotros" y exclamó "vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje, vamos con pasión". "Nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer", enfatizó Macri. Además, remarcó: "Yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses, cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo". "Pero yo estoy seguro de que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho, decidió hacer una reforma profunda, cambios de verdad en nuestro país", señaló. "Juntos nos hemos comprometido a ser una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo y por eso les digo ¡vamos argentinos, vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje vamos con pasión ,este es nuestro país y juntos lo vamos a llevar adelante! ¡Vamos Argentina!", exclamó.

EL PRESIDENTE MACRI CERRO SU DISCURSO CON UN EFUSIVO LLAMADO A LOS ARGENTINOS A "SER UNA SOCIEDAD EN SERIO", CON EL PUÑO APRETADO



Macri pidió a los argentinos que "no aflojen"

