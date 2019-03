El bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana lamentó el "desplante que hizo el Intendente Municipal al acto más importante del orden institucional, como lo es la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante". "La gente esperaba explicaciones por el nuevo aumento de las tasas. Era su obligación, y no puede reemplazarla por un acto partidario, como lo hizo". Concejales del Bloque PJ-Unidad Ciudadana cuestionaron duramente el accionar del Intendente Municipal, Sebastián Abella, quien el viernes en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, no realizó el tradicional discurso en el cual debía repasar las principales acciones de Gobierno del 2018, y anunciar los proyectos más relevantes para este año. "Abella mostró una actitud intolerante, infantil e inmadura, y demostró que sigue sin poder aceptar el cambio de autoridades del Concejo, el cual tiene total autonomía para elegirlas" expresó la Presidenta del bloque, Soledad Calle. La edil agregó que "el Intendente violó las normas y le faltó el respeto a la Democracia y a los vecinos. Ha incurrido en una falta grave en lo que a sus responsabilidades compete. La voluntad de este bloque coincide con lo que dijo el Presidente del Concejo en su discurso, y es la de seguir tendiendo puentes en busca de consensos y diálogo". Por su parte, y consultado al respecto, el Concejal José Insausti señaló que "el verdadero Abella no es el de los afiches, ni el de la publicidad y folletería de campaña entregada ese día y pagada con recursos de todos. Así como se lo vio, enojado, incómodo, molesto e intolerante, es el mismo que retiene el pago de sueldos a cinco trabajadores del HCD, que no cobran desde diciembre. Además es el responsable que no se puede garantizar el pago de sueldos del Concejo, porque vetó la partida para hacerlo". También el concejal se refirió a los motivos por los que el bloque peronista no participó de la Comisión que lo fue a buscar a su despacho para asistir al acto institucional. "Hace tres meses que no nos atiende, ni personalmente ni por teléfono. Sentimos que no iba a subir si lo íbamos a buscar. No quisimos darle excusas. Hoy (por el viernes) era el punto de inflexión. Pero parece que no conoce otra manera de hacer política. Se fue sin saludar, deja en evidencia una falta total de respeto y de educación. Su actitud fue vergonzosamente reproducida por medios de todo el país. Como campanenses, debemos sentirnos dolidos porque la autoridad que no representa se hizo famoso por su intolerancia e incapacidad de dar la cara y hablar frente a quienes no pensamos como él, y ante quienes lo eligieron como Intendente". "Es lamentable el desplante que hizo el Intendente Municipal al acto más importante del orden institucional, como lo es la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante" expresó, por su parte, el Concejal Rubén Romano, quien aseguró que "la gente esperaba explicaciones por el nuevo aumento del 40% en la Tasa de Barrido y Limpieza, que él mismo impulsó. Era su obligación, y no puede reemplazarla por un acto partidario, como lo hizo" en referencia al evento que Sebastián Abella encabezara esa misma tarde en el Parque Urbano. "Pero no solo incumple con lo que la Ley Orgánica le exige y que está obligado a hacer. El Jefe Comunal perdió otra oportunidad más de demostrar que el diálogo es la principal herramienta con la que cuenta la política para trabajar al servicio de los vecinos. Porque seguir denunciando que la oposición le pone palos en la rueda solo alimenta la mentira, cuando el 95 % de los proyectos que el Ejecutivo envía a este Concejo se aprueba por unanimidad, y más del 60 de los proyectos que presenta la oposición se vetan con su firma. Esta actitud, lejos de fortalecerlo, lo deja en evidencia ante la mirada de sus pares y de sus vecinos. En tiempos de crisis como los que vivimos, y donde la gente la está pasando cada vez peor, es cuando debe dejar de ser soldado de Macri, y ser el primer defensor de los intereses de su gente" finalizó Romano.

