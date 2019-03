No hubo ninguna comunicación oficial al respecto, pero ayer por la mañana, alertado por vendedores ambulantes, un periodista de La Auténtica Defensa corroboró que se encuentra en plena construcción un camino alternativo al costanero, presumiblemente, para desviar el tránsito pesado y al que se accede por el portón de la ex Cooperativa de Desocupados Metalúrgicos (CODEME), en el complejo de talleres del ferrocarril. Al momento se tratarían de más de 100 metros de tosca nivelada al otro lado del paredón del ferrocarril, frente a las vías de maniobras, detrás de la estación vieja. Con una imagen aérea el lugar, podemos inferir que se está considerando que tanto los camiones de Euroamérica tengan salida por la barrera de Alem y Colón, hacia Yrigoyen, además de posibilitar el acceso de los tubos de Tenaris al Muelle Fiscal; evitando así el tránsito pesado por el camino de la costanera, denominado Paseo Escola.

El suelo entoscado ya tendría una extensión de más de 100 metros. Vista desde el portón de CODEME





Traza probable de la nueva circulación del tránsito pesado.

#LocalesPolíticayEconomía La batalla de la costanera: Finalizada su presentación el viernes en el Parque Urbano, el Intendente Abella accedió a dialogar con la prensa y contestó a todas las preguntas. No aseguró (pero tampoco negó) que se… https://t.co/YptxOFKDC4 | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 3 de marzo de 2019

Primicia: La Costanera ya empezó

