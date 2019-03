Quiero hacer mi análisis de situación desde el punto de vista de lo que representa para una sociedad la planificación y las decisiones de gestión en función de un plan de acción. El discurso del presidente Macri más allá de aquello que, quienes aprueben o desaprueben su gestión puedan criticar, representó en muchos aspectos una puesta en valor de algunos temas de proyecto de obras y servicios en los que la Argentina tiene un déficit ancestral.

La planificación de las obras públicas nacionales tanto rutas, saneamiento de cuencas, o transportes, son indudablemente una necesidad profunda no resuelta por años en nuestro país, por un montón de razones que nos han ido sumiendo en un atraso fenomenal no solo en relación al mundo desarrollado sino en relación a nuestros propios vecinos del Mercosur. Por ejemplo, con mucho menos potencial eólico Uruguay llevó adelante proyectos de energías renovables antes que nosotros, con menos potencial solar Chile avanzó en esa materia, y con más territorio disperso Brasil creció en transporte y logística, en tanto nosotros ralenti-zamos nuestro avance, solo por mencionar algunos puntos estratégicos del crecimiento de un país.

Dejo para quienes hacen política partidaria el análisis del déficit social, las postergaciones económicas y todas las cuestiones que seguramente habrán de llenar páginas de diarios en los próximos días. Ni bueno ni malo, simplemente explícito en cuanto a lo que la inversión en activos físicos, energéticos y productivos significa para la planificación en un país.

Lamentablemente no puedo decir lo mismo a nivel local. Acá se optó por sustituir el discurso que los ciudadanos comunes que no actuamos en política partidaria y que simplemente esperamos definiciones, por un acto político propio, donde se convoca a aliados acólitos y dependientes. Contar en un acto armado, con público propio, es una práctica que casualmente la sociedad censuró, hace unos años cuando votó por otro modo de hacer política, basada en el fin de los desplantes, las supuestas verdades dogmáticas, la construcción de consensos, la recuperación de las instituciones democráticas, el fomento del diálogo y la escucha activa. A los propios se les habla en el partido, y a la sociedad toda se le habla en el Concejo Deliberante, al menos eso aprendimos en Educación democrática hace algunos años.

Así que a la luz de los hechos, quedé desconcertado, entre la sorpresa y el asombro que me produjo la falta de definiciones públicas, en el discurso más emblemático que se debe dar en el lugar que más nos representa, respecto de la construcción de un plan urbano que hace años vengo reclamando, y sobre el cual he escrito, en este espacio y también he expresado en los escasos ámbitos participativos que se han abierto.

Me quedé esperando una explicación de por qué se convocó al Concejo Urbano reglamentado por Ordenanza y necesario para la revisión del Código solo cuando les fue funcional a los intereses del momento y luego fue relegado dejando sin tratar los temas centrales que les fueron presentados oportunamente. Me quedé esperando definiciones respecto de la revisión de los aspectos del Código que hoy frenan la construcción local y atentan contra la evolución de los activos urbanos. Me quedé esperando una definición respecto de cuál es la imagen urbana que esperamos. Me quedé esperando una definición de los nuevos desafíos urbanos en relación a los ejes de desarrollo que se plantearon históricamente desde el plan estratégico. Me quedé esperando una visión macro de la ciudad en la región y la cuestión logística. Me quedé esperando una definición respecto al equilibrio de los distintos sistemas territoriales, campo, ciudad, isla. Me quedé esperando una definición respecto de las barreras circulatorias, y la problemática de la dispersión urbana. Me quedé esperando una visión de estadista respecto del planeamiento urbano y la integración territorial en un partido que tiende a la dispersión y la desintegración por su extensión y crecimiento irregular. Me quedé esperando una definición respecto de nuestra inserción en la escala macro y la relación con nuestros vecinos y socios en la planificación regional, Escobar y Zarate. Me quedé esperando una explicación de por qué las normativas se aplican con extremo celo del Arco para acá, y en los barrios cerrados y no se aplica el mismo criterio en los barrios periféricos donde la mayor parte de las obras privadas son según la espontaneidad del propietario, haciendo que la ley no sea pareja.

El mensaje que me quedó, fue el de una confrontación estéril, un desinterés por las instituciones y un dolor que me confunde ya que no sé cuál es el rol del ámbito que debe dar las ordenanzas, donde nosotros los vecinos de a pie debemos sentirnos representados, y donde debemos peticionar para que muchos de estos puntos que enuncié se traten y consensuen. Esta sensación no recuerdo haberla vivido en todos los años de democracia que me han tocado vivir. Esta circunstancia manifiesta me pone en una situación de profunda desazón, porque el mensaje que termino interpretando, desde mi lugar de libre pensador, y técnico que acredita un conocimiento específico, es que si lo que se solicita desde la necesidad de la planificación no le gusta al mandatario de turno, sencillamente por esa animosidad del me gusta o no me gusta estilo Facebook, lo elimino de mi agenda y listo.

La sociedad votó un cambio para que quienes se consideran artífices del cambio, tiendan puentes de concordia y no pongan nuevas barreras de discordia, ampliando grietas que pretendemos cerrar. Abordar con seriedad el tema del planeamiento es una deuda que esta gestión viene acumulando, ya que en nada se mejoró la codificación y la planificación local, a pesar de haberse reconocido claramente las críticas que esta planificación tiene. Así que lamentable e inesperadamente, me quedé entre la desilusión y el estupor.

Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015