P U B L I C





Son múltiples las personas que pueden expresar ¡Soy feliz, me siento realizado/a, la felicidad llamó a mi puerta y ha decidido instalarse en mi hogar, y en la casa de mis padres, también está al lado de mis amigos, mi familia y por donde paso todo me satisface!, esto tiene una explicación: se llama consecuencia de la Obediencia a la Palabra de DIOS Dijo JESÚS; el que me ama, obedece mi palabra, y mi padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él, (Juan 14:23) en esta porción bíblica se deduce que Dios, no nos abandonará nunca, si lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) Dios No dice que en el mundo no tendremos que pasar por pruebas, o aflicciones, pero se entiende que, con el maestro como guía, todo es más llevadero, porque nuestra mirada y nuestra esperanza está dirigida hacia lo alto; y esta actitud es lo que nos permite ser felices, luego viene valorar lo cotidiano, el buen día del compañero que Dios puso en nuestras vidas para transitarla juntos, el saludo cariñoso de los hijos, etc. Dice La Biblia, "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" (Prov. 22:6) continua con la alegría de recibir a los hermanos, y si nuestros padres están pasando sus días aquí, por la gracia de Dios, poder manifestarles todo el cariño que ellos necesiten, también es reconfortante apreciar la naturaleza que es infinita, los colores, formatos aromas, etc, observando las cosas simples es donde se encuentran atesorados los momentos más felices de nuestra vida, también en tiempos trascendentales, bodas, cumpleaños, aniversarios. Donde festejamos con ilusión y alegría, recordando el momento, o esperando ansiosos que llegue el día, "el día de la boda" donde c/u pone lo mejor de sí mismo y apuesta a la Felicidad, y este el punto, vale la pena seguir el consejo de Dios aquí y ahora. Dios no nos dio espíritu de cobardía (2da Tim. 1:7) para que ante los primeros tropiezos cotidianos salgamos disparados como saetas buscando rumbos desconocidos, La obediencia tiene premio, "No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará" (Gal. 6:7) El Padre Eterno dice; "no te dejaré, ni te desampararé" (Josué 1:4) por tal convicción la felicidad, la armonía, también el bienestar, son totalmente posibles, solamente Obedeciendo, se cumple lo que Dios nos prometió Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Obediencia"

Por Rosa Buhalezuk

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: