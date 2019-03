Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (tercera parte) // Milán, Italia Giorgio: Una nueva reencarnación para ser testigos del Retorno de Cristo Otra cosa que me han dicho es la siguiente: todos aquellos que siguen un camino misionero, que tiene que ver con la Segunda Venida de Cristo, aunque mueran, si es que eso pasa, después de haber pagado nuestras "facturas pendientes", reencarnaremos, regresaremos a ser niños para poder ser testigos de la Segunda Venida de Cristo, en carne y hueso. "Vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo". Jesús no se refería a las cosas del espíritu que son privilegio exclusivamente Suyo y de Su Padre, Él se refería a las cosas de la materia cuando dijo: "Vosotros sois dioses y haréis cosas más grandes que yo". Se refería al hecho de que en el futuro con la evolución, incluso tecnológica, el hombre obtendría resultados increíbles para esa época. Hoy con una operación de micro-cirugía curamos un tumor de cerebro, por ejemplo. Cristo quería decir: "Si tenéis fe en mi podréis evolucionar no solo en cuanto a vuestro espíritu sino también a vuestra materia y haréis cosas más grandes que yo". Pensad en que Jesús para desplazarse desde Cafarnaum hasta Nazaret tardaba tres días a pie, hoy tardamos tres minutos en coche. Esto es lo que nos quería decir. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo en la Tierra. ¿Fue así también en el infierno, antes de que Cristo lo visitara? No, no hay necesidad porque los condenados al infierno Lo reconocieron inmediatamente, mientras nosotros aquí no. Quiere decir que en la Tierra necesitában un Juan el Bautista que los preparara para la llegada de Cristo. ¿Cuál es el significado espiritual de que seamos testigos de la sangración? Para nosotros la sangración implica que recordemos que Jesús está en la Tierra "He regresado, no os he dejado huérfanos". En cambio para todos significa anunciar que pronto se manifestará al mundo con poder y gloria y que la crucifixión es el Signo de la redención para todos nosotros, los pecadores y por lo tanto tenemos que seguirlo haciendo obras y hacer los rituales que Él nos ha enseñado, la oración, la comunión, etc. Este no es mi mundo Yo soy el hombre más feliz de la Tierra interiormente, pero también soy el hombre más desesperado porque este no es mi mundo. Por ejemplo, si te miro enseguida me enamoro de tu espíritu, pero si digo esto en medio de la plaza ¿quién me comprendería? Es algo que nadie interpretaría como un sentimiento de amor puro, sin segundas intenciones, es por ello que no soy de aquí. Estoy enamorado de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis hermanas, de mis hermanos, por todos ellos siento el mismo amor. Por mi mujer también siento un amor humano porque es normal que así sea, pero mi sentimiento se expande a muchos seres con los que me encuentro y ese sentimiento se llama simplemente Amor. A veces creo que estoy loco, que soy un visionario y me deprimo. Entonces inexplicablemente me llega un mensaje, o una señal de Jesús que me consuelan. Soy un filósofo, modesto. Como sabéis los más locos de la filosofía han escrito las cosas más hermosas, uno de ellos era Giordano Bruno, que se encarnó en 1600, pero él estaba 500 años adelantado para esa generación y eso lo llevó a la muerte en la hoguera. Es por ello que me reencarné en esta época y créeme, me siento, pero no lo digo en cuanto a ser mejor que nadie, sino en sentido de inferioridad, me siento 500, o 1000 años más adelantado que esta humanidad. Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

Reencontrad vuestra identidad en Cristo (tercera parte)

Charlas por Giorgio Bongiovanni

