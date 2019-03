"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. 3 de Marzo de 2019 - Año I - Edición Nº 20 Cuaresma: Tiempo de conversión Con la imposición de las cenizas, el próximo 6 de marzo de 2019, se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para la vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo vigoroso del Año Litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola palabra: "Convertíos". Esta idea es propuesta a los fieles mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con las palabras "Convertíos y creed en el Evangelio" y con la expresión "Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás", se invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte. La ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios; principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. La conversión es un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz de su verdad. Una valoración que implica una conciencia cada vez más clara del hecho de que estamos de paso en este transcurrir sobre la tierra, y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el final, a fin de que el Reino de Dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia. Sinónimo de "conversión" es así mismo la palabra "penitencia"... Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión de libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019 "La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los Hijos de Dios" (Rm 8,19) El Pontífice propone en su mensaje una reflexión articulada en tres puntos: "La redención de la creación"; "La fuerza destructiva del pecado" y "La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón" para destacar que la Cuaresma es signo sacramental de la conversión a la que están llamados constantemente todos los cristianos, a fin de encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en la vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. Ayuno, oración y limosna Es interesante destacar que ante el verbo "ayunar", Francisco escriba que significa "aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas", es decir, pasar "de la tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón". Mientras "orar" es necesario - escribe - "para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia". A la vez que "dar limosna" es un imperativo "para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece". De este modo el Papa Francisco afirma que es posible volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarlo, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Amar a nuestros hermanos y al mundo entero Hacia el final de su mensaje el Pontífice recuerda que la "Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original". De ahí que manifieste su esperanza de que "nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios". Abandonar el egoísmo y la mirada fija en nosotros mismos Por último, el Santo Padre recomienda no dejar "transcurrir en vano este tiempo favorable". E invita a pedir a Dios "que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión"; a la vez que exhorta a abandonar el egoísmo y la mirada fija en nosotros mismos, dirigiéndonos hacia la Pascua de Jesús haciéndonos "prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales". "Así recibiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación".

Papa Francisco - Inicio de la Cuaresma 2018





Mons. Laxague - Imposición de cenizas - 2016 EL VERDADERO AYUNO Ayuna de juzgar a otros. Descubre a Cristo que vive en ellos. Ayuna de palabras hirientes. Llénate de frases sanadoras. Ayuna de descontento. Llénate de gratitud. Ayuna de enojos. Llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo. Llénate de esperanza cristiana. Ayuna de preocupaciones. Llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte. Llénate de aprecio por la maravilla que es la vida. Ayuna de las presiones. Llénate de una oración que no cesa. Ayuna de amargura Llénate de perdón. Ayuna de darte importancia a ti mismo. Llénate de compasión por los demás. Ayuna de ansiedad sobre tus cosas. Comprométete en la propagación del Reino. Ayuna de desaliento. Llénate del entusiasmo de la fe. Ayuna de pensamientos mundanos. Llénate de las verdades que fundamentan la santidad. Ayuna de todo lo que te separe de Jesús. Llénate de todo lo que te acerque a Él. El ayuno junto con la oración y la caridad ha sido desde muy antiguo una "práctica cuaresmal" como signo de la conversión interior a los valores fundamentales del evangelio de Cristo.

