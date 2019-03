P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. COBRAN PERO NO ARREGLAN "Señores de empresa ABSA: Desde el 13 de febrero estoy reclamando un arreglo por pérdida de agua en calle Saverio Barletta al 2100 (barrio Don Francisco)... no tengo presión para llenar el tanque y para lavar mi ropa. Eso si mis boletas llegan como también el señor que mide el gasto de agua. Tengo agua porque un vecino me pasa a través de una manguera, es una vergüenza y encima me cobran los meses adelantados. Ya voy por el reclamo número 6", muestra María Luisa. RAMAS EN LAS CAMPANAS Calle Coltelli y Demarco hace 2 meses que los señores no pasan a recoger ramas y basura y se juntan ratas y todo tipo de mugre y obstruyen los desagües. Somos ciudadanos que pagamos los impuestos religiosamente", escribe Néstor. AHORA LE TOCA AL VECINO "Ya se llevaron la basura ubicada en calle Sivori entre Sarmiento y Saavedra. Ahora queda el olor y la mugre del tacho que es descomunal", escribe Walter. RESERVA DE LOS PIONEROS "Una lluvia más en donde de la calle Pedroza, esquina Cordero (barrio Otamendi) no se puede salir ni hacer mandados. Varios reclamos ya hemos hecho y nadie apareció", muestra Florencia. BASURA DE LA TRIPLE ESQUINA "Ramas y basura en el cruce de Av. Ameghino, Viamonte y Sarmiento. Una pena" muestra Ricardo. CALLES RAPIDAS Y PELIGROSAS "Soy un vecino del barrio Las Acacias quería por favor solicitar si la Municipalidad puede hacer algunos lomo de burro en la calle Castilla entre Echeverría y Pio García. Ya que el asfalto es nuevo y los autos lo usan prácticamente como pista de carreras", escribe Nicolás. BARRIAL DE OTAMENDI "Los invito a la nueva reserva ecológica en Campana, la misma se encuentra en Los Pioneros sobre calle Begue entre Berón y Martelli. El predio tiene dos manzanas en él podrán encontrar roedores de distintos tamaños. Este espacio pertenece a la Iglesia Adventista. Los hermanos hacen mucho por Dios pero poco por el prójimo", escribe José. POZO PELIGROSO Bº SIDERCA "Con las lluvias del sábado pasado se abrió un pozo que resulta peligroso en Grassi y Cáceres, barrio Siderca Verde. A quien corresponda, solucionar el tema", escribe Luis. TAPA DE CLOACAS NECESARIA "Calle Namuncura y San Luis (barrio Lubo), justo la esquina está este desagüe roto. Tenía una rejilla hecha que se rompió hace meses. Los vecinos estamos haciendo el reclamo desde mediados del año pasado y no hubo solución. Vinieron una vez de parte del municipio, tomaron medidas para volver a los días y nunca más aparecieron. Es un peligro para cualquiera que ande por acá ya que es una zona bastante transitada. La tapa esa se saca los días de lluvia ya que si no está esquina se inunda en cuestión de 3 minutos", muestra Marianela. TAMBIEN HAY DE LAS BUENAS #Dato maquinas de Municipalidad de #Campana en barrio Los Pioneros. Limpieza y entoscado en las calles Negrete y Chifflet pic.twitter.com/fk0OgMjgAs — Daniel Trila (@dantrila) 3 de marzo de 2019 #Dato Sin basura. En colectora Sur a la altura del puente de Otamendi puede apreciarse el verde de la naturaleza sin los matices de basurales que daban un aspecto deplorable. Los vecinos estamos aprendiendo a mantener limpio. pic.twitter.com/FCfeKllnPb — Daniel Trila (@dantrila) 3 de marzo de 2019 #Dato barrio San Jacinto, máquinas trabajando en la calle Marcelo T de Alvear al 400. Nivelado y entoscado pic.twitter.com/Rg3uYmdxcO — Daniel Trila (@dantrila) 2 de marzo de 2019 #Dato Personal de Municipalidad de Campana dependiente de Higiene Urbana realizaron la limpieza de la esquina de Brown y Gavazzi pic.twitter.com/FEzV4qd9Ie — Daniel Trila (@dantrila) 1 de marzo de 2019

Quejas Vecinales

