Sudáfrica es también conocida como la "Nación Arco Iris", dada la amplia diversidad cultural del país, la cual podemos admirar en lugares como el barrio de Soweto (Johannesburgo), donde las consecuencias de la eliminación del apartheid, las propuestas culturales y la penetración de viajeros exteriores alcanzan su mayor culmen. Sudáfrica es un país cuyo clima es bastante templado si lo comparamos con el resto de los países de África del Sur. Los mejores momentos del año son durante la primavera y el otoño. Sin embargo, según las actividades que se quieran hacer, también es interesante el invierno y el verano. Por ejemplo, en invierno es la mejor época para ver fauna, ya que la vegetación es menos frondosa y los animales se reúnen cerca de los cursos de agua permanentes. ¿Qué ver en Sudáfrica?, intentaremos sintetizar y resumir en pocas líneas lo más completo posible. Cape Town (Ciudad del Cabo): Conocida como "Mother Town" por su rica historia inmigra-toria, Cape Town quizás sea el reflejo de Europa en el continente africano. Establecida a los pies de una gran montaña y a orillas del Atlántico, la ciudad tiene mucho que ofrecer al visitante. Entre los lugares naturales se encuentra una de las nuevas siete maravillas naturales el mundo: Table Mountain.Además, es posible visitar Robben Island y la prisión donde estuvo Nelson Mandela, junto con el Museo del Holocausto y el Museo de los Diamantes, entre otros. Es una ciudad cosmopolita, con una gran impronta europea, una hermosa costanera para pasear, playas de aguas frías y barrios muy pintorescos. La ciudad cuenta con un bus turístico que atraviesa las principales zonas bajo la modalidad Hop On- Hop Off, que permite llevarse una primera idea general para luego, en los días subsiguientes, visitar en detalle lo que más les interese. La Ruta Jardín: Paisajes costeros de ensueño, fauna marina y terrestre, comidas, vinos, relax, aventura y deportes extremos. Estas son algunas cosas que ofrece la Ruta Jardín. Muy conocida en el mundo turístico, con un criterio poco claro en cuanto a sus límites, podríamos decir que la Ruta Nacional Nº 62 entre Port Elizabeth y Cape Town, comprende a la Ruta Jardín. Atravesando pueblos y pueblitos encantadores como Hermanus, MosselBay, Wilderness o JeffreysBay entre otros, la Ruta Jardín es un destino obligado si se viaja a Sudáfrica. La mejor forma de recorrerla es en un vehículo propio, ya que eso nos permite tener más flexibilidad en cuanto a horarios y lugares donde parar (lo único importante a tener en cuenta es que se maneja de la izquierda). En el medio de la ruta podemos ver un paisaje hermoso y tener ganas de frenar, tomar algo mientras lo contemplamos y sacar fotografías. La infraestructura para el turismo está garantizada a lo largo de todo el camino con opciones de alojamiento, comida y actividades para todos los presupuestos. Johannesburgo: Si bien no es una de sus ciudades capitales (las tres capitales con Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein, Johannes-burgo es la ciudad más poblada de Sudáfrica, principal punto de entrada por avión al país y con fama de poco segura. Joburg, como se la conoce, cuenta con algunos lugares turísticos o convertidos en ello, que darán sentido a una estadía de algunos días. Entre los lugares más importantes, sin lugar a dudas están estos 2 que señalamos como indispensables: *Museo del Aparthied: un museo que impacta desde el mismo instante en que comienza su recorrido, cuando el visitante debe escoger por qué puerta acceder. Con un ala de exhibiciones permanentes y otra de exhibiciones itinerante, brinda un panorama completo de las causas y consecuencias de una auténtica sinrazón de los tantos que se sucedieron en la historia de la humanidad. *Soweto: "South West Township", es el distrito de la ciudad donde se concentraba la mayor aglomeración de personas negras durante el régimen del Apartheid. Hoy posee una zona reconvertida a centro turístico con bares, tiendas y hostels que nada tienen que ver con la triste historia que la hizo famosa. También se puede visitar la casa de Nelson Mandela, el museo Hector Pieterson, quien fue y es la víctima más joven de la represión del régimen sobre los negros, la casa de sacerdote Desmond Tutu o la iglesia Regina Mundi, la iglesia católica más grande de Sudáfrica. Parques naturales en Sudáfrica: Todos los que se plantean conocer algún lugar del África Subsahariana, tienen en mente la imagen de animales corriendo por la sabana. Sudáfrica cuenta con muchas áreas naturales, más de 400 entre parques y distintos tipos de reservas. Algunos son mejores para avistar fauna y otros son más paisajísticos. Detallaremos 2 de los máspopulares *KrugerNational Park: este parque es el más conocido y visitado. Por su extensión y popularidad, con 2 millones de hectáreas, es el parque nacional más grande del país y cuenta con una excelente infraestructura para el visitante. En cuanto a los alojamientos podemos encontrar desde campamentos y cabañas hasta complejos de lujo. En ciertos lugares del parque están permitidas las caminatas y circuitos en bicicleta, siempre acompañados de guías especializados, que se pueden contratar en la zona de información. Fundamental: se pueden visualizar los 5 grandes (león, elefante, búfalo, leopardo y Rinoceronte). *Addo Elephant Park: este parque nació con el objetivo de crear un santuario para proteger a los once elefantes que quedaban en la zona. Hoy hay más de 450, por lo que es un parque ideal para ver a este enorme animal. Como no siempre están en el mismo lugar, les recomendamos consultar con los guarda parques cuál es la mejor zona dentro del parque para avistarlos. Es importante recordar que el único requisito que tienen los argentinos (y muchos otros países) es presentar el certificado de fiebre amarilla. Esta vacuna se aplica gratuitamente en Sanidad de Frontera (en la ciudad de Buenos Aires) o ahora en el Hospital San José en forma gratuita. Este certificado es tan importante como el pasaporte, ya que lo piden tanto cuando embarcan en Argentina, como cuando arriban a Sudáfrica. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

