Ayer igualó 1-1 con Paraná de Zárate y quedó en la segunda posición de la Zona F. Hoy, Defensores de La Esperanza está obligado a vencer a Lima para avanzar, mientras que La Josefa buscará terminar como líder su grupo. Real San Jacinto se convirtió ayer en el segundo equipo campanense que se clasificó para los Octavos de Final de la Copa Federación Norte 2019 al igualar 1-1 con Paraná de Zárate y así quedarse con el segundo puesto de la Zona F que ganó Belgrano de Zárate. En un partido disputado en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles de Villa Dálmine, el equipo de nuestra ciudad comenzó perdiendo, pero llegó al empate por intermedio de Braian Pérez. Con este resultado, tanto San Jacinto como Paraná finalizaron con 4 puntos, pero el desempate favoreció a Real, dado que en los enfrentamientos entre sí sacó ventaja (en la primera rueda le había ganado a Paraná por 3-1 en Zárate). La formación de San Jacinto para enfrentar a Paraná fue la siguiente: Rodrigo Badaraco; Matías Cáceres (Franco Pianetti), Mariano Gonzalez, Juan Morales; Juan Jerez, Matías Silva, Héctor Chávez (Pablo Queipo), Nicolas Oroná; Mauro Baigorria; Gustavo Rivero (Pablo Castillo) y Braian Pérez. El otro equipo campanense que ya está clasificado a los Octavos de Final es La Josefa (10 puntos), que esta tarde, desde las 17 horas, enfrentará como visitante a Sarmiento de Zárate (12), buscando terminar esta primera fase como líder de la Zona E. Para el elenco dirigido por Brian Geuna no hay otra opción que el triunfo para ese objetivo. Caso contrario será segundo. En tanto, también esta tarde, Defensores de La Esperanza se jugará el todo por el todo frente a Lima FC por la última fecha de la Zona G desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. Al Verdinegro (que tiene la misma cantidad de puntos que su rival, pero que está en desventaja para el desempate) no le queda otra que ganar para quedarse con la segunda posición del grupo que dominó claramente La Sonia de José C. Paz.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA ENFRENTA HOY DESDE LAS 17 HORAS A LIMA EN CANCHA DE PUERTO NUEVO.





MARIANO GONZÁLEZ Y MATÍAS SILVA, CON LA FELICIDAD POR HABER PASADO A OCTAVOS DE FINAL.



Copa Federación:

Real San Jacinto se clasificó a los Octavos de Final

