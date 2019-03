GOLEÓ RIVER En la continuidad de la 21ª fecha de la Superliga, River Plate goleó anoche 4-2 como local a Newells con tantos de Lucas Martínez Quarta, Matías Suárez, Cristian Ferreira e Ignacio Scocco. De esta manera, el Millonario llegó a los 36 puntos y alcanzó en el cuarto puesto a Atlético Tucumán, que juega mañana. Además, ayer, Lanús venció 2-1 como visitante a San Martín de Tucumán en el debut de Ricardo Caruso Lombardi como DT del Ciruja, que está cada vez más complicado en la tabla de los Promedios. La jornada se completó con dos empates sin goles: Rosario Central 0-0 Belgrano y San Martín de San Juan 0-0 Godoy Cruz (el campanense Nazareno Solís estuvo en el banco de suplentes del elenco sanjuanino). Anteriormente, el viernes, Boca Juniors venció 3-1 como visitante a Unión de Santa Fe, mientras que San Lorenzo perdió 3-2 como local ante Argentinos Juniors. JUEGA EL LÍDER Esta tarde, desde las 19.20 horas, Racing Club (1º con 48 puntos) recibirá a Estudiantes de La Plata para tratar de asegurar su continuidad como único líder del campeonato. Además, hoy también jugarán: Patronato vs Huracán (17.10), Talleres vs Colón (17.10) y Gimnasia de La Plata vs Independiente (21.30). La programación de esta 21ª fecha se cerrará mañana lunes con: Banfield vs Atlético Tucumán (17.10), Vélez Sarsfield vs Tigre (19.20) y Aldosivi de Mar del Plata vs Defensa y Justicia (21.30). PRIMERA B METRO Ayer comenzó la 26ª fecha de la divisional en una jornada muy pobre en cuanto a goles: el líder Barracas Central (61) igualó 0-0 con Talleres en Remedios de Escalada. Otros dos encuentros terminaron sin abrir el marcador: Almirante Brown 0-0 San Miguel y Defensores Unidos 0-0 Sacachispas. Así, el único ganador del sábado fue San Telmo, que venció 2-0 a Comunicaciones en Agronomía. La fecha se completará entre hoy y el martes con los siguientes partidos: J.J. Urquiza vs Fénix, Deportivo Español vs Flandria, Atlanta vs UAI Urquiza, Deportivo Riestra vs Acassuso, Tristán Suárez vs Estudiantes y Colegiales vs All Boys. PRIMERA C Por la 26ª fecha ya se disputaron tres encuentros: Dock Sud (líder con 47 puntos) 0-0 Villa San Carlos (el viernes); Midland 1-1 El Porvenir y Cañuelas 1-2 Ituzaingó (ambos ayer). La programación continuará hoy con: Argentino de Quilmes (2º con 44) vs Lamadrid, Deportivo Laferrere (3º con 42) vs Sportivo Barracas; Deportivo Armenio (4º con 41) vs Luján; Excursionistas vs Victoriano Arenas. Mañana jugarán: Sportivo Italiano vs Central Córdoba (R) y Leandro N. Alem vs Berazategui. Y el martes lo harán: San Martín (B) vs Deportivo Merlo. OTRA VEZ BARSA Por la 26ª fecha de la Liga de España, Barcelona volvió a superar a Real Madrid (el martes lo había eliminado de la Copa del Rey) al imponerse 1-0 con gol de Ivan Rakitic en el estadio Santiago Bernabeu. De esta manera, el equipo de Lionel Messi estiró a diez puntos su ventaja sobre su escolta Atlético Madrid, que hoy visita a Real Sociedad.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: