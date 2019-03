El viernes se definieron tres series de repechaje y de esa manera se confirmaron dos cruces por un lugar en el Final Four. En tanto, Los Indios de Junín y Platense de La Plata igualan 1-1 y jugarán un tercer partido. Tres de las cuatro series repechaje de Octavos de Final del Torneo Provincial de Clubes de Básquet 2018/19 se resolvieron el viernes por la noche. Así, solo resta cubrir un lugar en los Cuartos de Final, dado que ya son siete los clasificados a esa instancia, contando los cuatro que esperaban allí directamente, entre ellos, el Club Ciudad de Campana, que ya tiene rival confirmado: Sportivo Pilar. El viernes se disputaron los segundos juegos de cada una de esas series repechaje. Y Sportivo Pilar barrió a Blanco y Negro de Coronel Suárez. En primera instancia lo derrotó 85-80 como visitante y luego liquidó el pleito al ganar 72-65 como local. En tanto, en Mar del Plata, el local Teléfonos no pudo nivelar su serie frente a Sarmiento de Coronel Suárez, que ganó 79-75 en La Feliz y también selló su pase a Cuartos de Final (en la ida había vencido 89-72 como local). Mientras que en La Plata, Atenas se impuso 73-64 sobre Ciudad de Saladillo y también concretó su clasificación (había ganado 67-54 como visitante en el primer partido). Así, la única serie que se mantiene abierta es la que protagonizan Los Indios de Junín y Platense de La Plata. En el primer juego, Platense se impuso como local por 76 a 61. Y en el segundo, disputado el viernes, Los Indios se tomó revancha al ganar 74-54 para forzar un tercer partido (nuevamente en Junín). Con estos resultados ya quedaron conformados dos cruces de Cuartos de Final, dado que Atenas de La Plata y Sportivo Pilar fueron 5º y 6º de la Tabla General. Por ello se medirán con Regatas de San Nicolás (4º) y Ciudad de Campana (3º) respectivamente. En tanto, los rivales de Somisa de San Nicolás (1º) e Independiente de Tandil (2º) dependerán del resultado de Los Indios (7º) y Platense (10º). Si avanza el elenco de Junín, enfrentará a Independiente y, entonces, Somisa chocará con Sarmiento de Coronel Suárez (9º). Pero si clasifica Platense, éste será rival de Somisa, mientras que Sarmiento deberá medir fuerzas con el Rojo de Tandil. CON ANTECEDENTES. Ciudad de Campana y Sportivo Pilar no sólo se conocen por encontrarse habitualmente en la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana, sino también por ya haberse enfrentado en este Provincial de Clubes y porque los entrenadores de ambos equipos se conocen mucho entre sí (incluso, Marcelo Asturiano ha dirigido al CCC, de la misma manera que Sebastián Silva lo ha hecho en Sportivo). Los dos enfrentamientos que ya mantuvieron por este certamen terminaron ambos en victorias del Tricolor: a finales del año pasado, Ciudad se impuso 58-51 en Pilar, mientras que en la anteúltima fecha de la fase regular ganó 68-50 en el gimnasio de la calle Chiclana. Sin embargo, estos antecedentes poco importarán en una serie al mejor de tres partidos que seguramente será muy pareja, muy caliente y con muchas variantes tácticas. Es que estará en juego ni más ni menos que un boleto al Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal.

CIUDAD YA VENCIÓ EN DOS OPORTUNIDADES A SPORTIVO PILAR EN ESTE TORNEO PROVINCIAL



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana jugará con Sportivo Pilar en Cuartos de Final

