Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría desarrolla este fin de semana la segunda carrera del campeonato en el autódromo de Neuquén donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. CONVENCIDO: Desde Lima el piloto Gastón Brown aún no está convencido si llega a terminar de armarlo para estar en la Clase Tres de Alma el próximo domingo en Dolores a su Fiat Uno que tiene motorización de Carranza y el asesoramiento de Sbarra en el chasis. MOTIVADO: Ya el auto está terminado y Fernando Benitez espera el arranque del campeonato en la Clase A de los chasis donde decidió participar esta temporada. El piloto de Zárate se lo ve motivado de cara al próximo fin de semana que arrancan en La Plata. REFLEJAR: El arranque del campeonato nos mostró que lamentablemente no todos los pilotos pudieron arrancarla temporada y en algunas clases de las diferentes categorías se reflejó en la inscripción para el comienzo de un año que se muestra difícil desde lo competitivo. FESTEJAR: Mañana está festejando sus primeros cuarenta años Lorena la quien fuera Jefe de la Estructura del equipo de Lauro Guidi en su momento cuando corria en el TC Regional y el TC Bonaerense. DISFRAZ: Como mañana es carnaval la fiesta organizada por Lorena indica que hay que ir con disfraz para ingresar al salón lo que provocó que Lauro Guidi concrete un viejo sueño al conseguir el atuendo de Batman y ahora no encuentra a nadie que haga de Robin y se muestre preocupado. Que jugador! CONFORME: Con el tercer puesto en la primera del año en el Turismo 4000 Argentino Carli Bava se sintió conforme y contento de poder terminarla carrera dado que el auto perdió rendimiento pero se alcanzó para llegar al podio. CAMBIAR: El regreso de Martín Nergvenia a la categoría Alma lo encuentra un año mas donde el piloto de Villa Vista cambió de clase para esta temporada y el muchacho se tiene mucha fe. DESAFECTADA: Las cuestiones económicas llegan a todos los niveles y no fue la excepción la categoría Mx del Norte de Motocross que tras finalizar el año anterior su campeonato los dirigentes de la misma decidieron no continuar y como nadie intentó darle continuidad la misma quedó desafectada del mundo del motocross. ARMAR: Luego de un mes ahora aparecieron unos jóvenes oriundo de Navarro que tienen a su cargo el circuito de motocross en aquella ciudad tomando la determinación de armar una nueva categoría que se llamará campeonato provincial. CORRER: Ellos ya saben que se puede construir esta nueva posibilidad porque hay un parque de pilotos que vana acompañar y se está evaluando donde se va a correr este nuevo campeonato. Se habla de 9 de Julio, Trenque Lauquen, Navarro y Zárate puede constituirse en otra plaza si se ponen de acuerdo con Juan Bellaustegui desde lo económico. TONO: En nota televisiva Braian Mendieta dejó entrever que trabajando en el taller con padre e hijo Devesa suelen intercambiar opiniones subida de tono pero no para de allí y aseguró que con ellos aprendió mucho de lo que hoy sabe en el mundo del Motocross. PROPUESTA: La propuesta de las leyendas del TC para el mes de marzo tras su paso por el autódromo de Dolores anuncian el fin de semana del 16 y 17 en el autódromo de 9 de Julio. FIDENZA: La llegada a nuestra zona de la terminal de tubo de gas para vehículos Fidenza comenzó a mostrar sus productos que tienen toda la costa atlántica nutrida de ellos y ahora llega a la zona norte con base en parque Industrial en Los Cardales. Bienvenido!! HERMANOS: Representando a Zárate en los chasis del TC Regional andan los hermanos Fontanot que ya terminaron el chasis y se espera llegar en forma y termino para el próximo domingo al autódromo de La Plata con la motorización de Juanjo Tártara. PROBLEMA: Desde lo deportivo fue un gran año para Marcos Garrido del momento que ganó otro campeonato. El problema nace desde el ámbito estudiantil donde está mas que complicado y mamá Georgina no perdona dejando abierta la no posibilidad de correr esta temporada en motocross. CONTINUAR: En cuanto a su hermano Julián todo está dado para que la escuela y el estudio no sea un impedimento para continuar en la alta competencia muy bien visto por sus padres Juan y Giorgina. Poderoso el chiquitín! GUARDADA: Para cerrar el tema de la dinastía Garrido papá Juan tiene la moto guardada y por el momento no va a correr apostando a sus hijos, además Giorgina aseguró que en el estudio anduvo siempre bien. Mirá vos! FOTO: La foto dejó muy en claro el futuro del ex piloto de Alma Marcelo Almirón que se vio registrado en las redes sociales ante la supuesta posición de alguien que también transita el mundo gauchesco. TURISMO PISTA: La categoría está arrancando su campeonato durante este fin de semana con sus tres clases y un parque de autos acorde para lo que viene demostrando esta especialidad del automovilismo. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa "Carburando" desde el autódromo de Olavarria. DAKAR: Todo se encamina para que el Dakar deje tierras sudamericanas a partir del próximo año y se dirija a Asia donde la oferta fue muy importante desde lo económico y no hay ninguna razón aún para que siga un año más donde venía corriendo las últimas temporadas. OFRECIMIENTO: Cuenta el propio Leonardo Dominguez que le llegó un ofrecimiento para subirse a un auto de una categoría de monomarcas pero por el momento su presupuesto no da para tal emprendimiento. Según la "Foquita" si no aumenta mas la luz puede correr en una pista de escaletric. MEJOR: Arrancó de la mejor manera el año el piloto local de karting donde Nicolás Brugognone ganó el nocturno en Zárate en la Clase Potenciada. COMIENZO: El comienzo de la temporada de la Formula Uno este año acontecerá con el Gran Premio de Australia el venidero 17 de marzo donde por primera vez después de varios años estará ausente el piloto español Fernando Alonso. NUEVOS: Finalmente la categoría TC Pick hará un total de 8 competencias este año donde arrancan el 17 de marzo para cerrar la temporada el 8 de diciembre utilizando solo un autódromo que será el de La Plata con la llegada de nuevos equipos. CORRER: Lucas Debesa no descartó que este año corra en motocross y en alguna carrera especial que se desarrolle a lo largo del año siempre y cuando su trabajo se lo permita. BUSCAR: Carlos Zanini está abocado a sumarse a las leyenda del TC y para esto anda buscando algún auto acorde para tal emprendimiento pero el representante de Zárate no consigue el auto deseado y sigue en la dulce espera. Qué busca Pelado el Batimóvil? TC PISTA: La categoría telonera del TC está este fin de semana desarrollando la segunda carrera de la temporada en el autódromo de Neuquén donde la TV Públicad es de las 11 hs televisa dicha competencia a través del programa Pistas Argentinas. REVERTIR: Los presupuestos vienen complicando al piloto local de una manera casi inevitable de revertir y esto hará posible que no lo veamos con auto con techo en la alta competencia. LOGRAR: En el nocturno de los ciclomotores que se viene desarrollando en el circuito de San Andrés de Giles está participando Enea Ciaponi que aún no logró obtener su mejor rendimiento. PUESTOS: Vienen de correr el nocturno en el kartódromo Argentino dentro de los contenidos de la categoría Rotax Bs As donde Bautista y Santino lograron un décimo y segundo puesto respectivamente con todo el equipo y la presencia de papá el ex piloto de karting. Sin duda los hermanitos Panetta quedaron conforme con la primera carrera del año. GANADORES: El campeonato nocturno de karting desarrollado en Zárate tuvo los siguientes ganadores en la clase Promocional Mateo Bogado, Pre Juniors Gabriel Ramallo Juniors Juan Manuel Paez cajero menores Ayrton Chorne, cajeros mayores Alejo Perez Master A: Gastón Lencina, Master B Sebastián Suarez, Master C Luis Gomez y Potenciada Nicolás Brugognone. COSTOS: Cuando se habla de lo difícil que es poner un auto en pista como referencia la categoría Alma por socio $ 4500, lisso $ 1000, sensor $ 1100 y la médica para esta única carrera $ 1550 lo que hace un total de $ 8150 para estar en pista sin contarlo que demande el armado del auto. REGRESO: El regreso de Gastón Fernandez a la categoría Alma marca el regreso del joven campanense que viene de correr en karting y ahora junto a su padre Guillermo harán otra temporada. VENDER: Angel Genovesse tiene a la venta su Cupé Chevrolet para la categoría TC Regional y la misma está con motor y lista para sumarse a la Clase GTB de la categoría mencionada. PELEAR: El próximo fin de semana el piloto estará probando en pista su auto para la categoría TC Regional en La Plata donde comienza el campeonato para la categoría y Rodrigo Escudero quiere pelear el campeonato en los chasis donde lo arma en su taller junto a su padre Ricardo. AGASAJAR: La señora Roo agasajó a su marido para su cumpleaños donde Damián Toledo vivió un día muy especial rodeado del afecto de sus familiares y amigos con la organización de Cardozo su esposa. Que lindo que la gente se quiera! TENTAR: Dicen que lo tentaron al robusto periodista de automovilismo para que vuelva a relatar carreras de karting como lo hizo varias temporadas pero nuestro personaje no está dispuesto a desarrollar tal actividad a pesar que el dueño del kartódromo de Zárate ofreció una suma interesante.

Rincón Tuerca

