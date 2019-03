Solicitan mejoras para el Servicio Ferroviario

Alejandro Robledo y Joel Vallomy entregaron en Trenes Argentinos un petitorio acompañado alrededor de un millar de firmas de vecinos de la Campana. "El tren es la opción natural para viajar a Buenos Aires, los colectivos, un mero complemento". Alejandro Robledo y Joel Vallomy, autoridades del PJ local y miembros de la Corriente por el Progreso Social entregaron en Trenes Argentinos un petitorio acompañado alrededor de un millar de firmas de vecinos de la localidad, solicitando mejoras para el servicio ferroviario; realizando el viaje de ida y vuelta a Retiro en Tren para dialogar con los pasajeros y medir velocidades y tiempos de viaje. Alejandro Robledo, explica los motivos que posicionan al tren como opción válida para viajar: "más allá de los pedidos concretos y necesarios que hemos realizado, hoy el servicio ferroviario es una opción concreta para viajar a Capital, desde hace un tiempo hemos venido realizando reclamos y hoy ya tenemos 8 viajes diarios, baños a nuevo y seguridad en la estación, los costos, son absolutamente menores que la empresas de colectivos: por menos de $25 estas en Retiro utilizando sube y en el caso de quienes tengan Tarifa Social o Jubilados cerca de $12". Por otra parte, "los horarios son respetados, la seguridad en las formaciones existe, y los coches de pasajeros están en un estado correcto: ya de Ballester a Retiro las formaciones cuentan incluso con aire acondicionado, y aunque las de Ballester a Campana no lo tienen, las formaciones cuentan con un aseo racional y un estado general bueno, aunque claramente perfectible". Vallomy, por su parte, expresa cuáles eran los puntos sobre los que giraban los nuevos pedidos "la idea es llegar al menos a 12 viajes, y con una optimización de horarios pensando en los estudiantes y la gente que viaja por trabajo". Por otra parte, "se va sintiendo muy patente la necesidad de tener mayor cantidad de locomotoras y coches de pasajeros para poder realizar más viajes. Luego, mejorar los tiempos: hay pasos a nivel en Escobar, Otamendi, y cerca de Suarez donde la formación baja terriblemente la velocidad y eso cuenta muchísimo en el tiempo final de viaje y afecta la seguridad". Por otro lado, "se está terminado el cambio de vías del sector Bancalari - Suarez, cosa que atrasa un montón el viaje, y solicitamos también la pronta finalización de las obras. Otra cuestión fundamental es tener más viajes diarios del servicio Retiro-Rosario que tiene parada en nuestra ciudad, gestión que logramos junto a Oscar Trujillo allá por el 2015. El Rosario, es un muy buena opción para viajar, es muy cómodo, para un jubilado sale unos $40 y para un adulto común $80, pero por temas de mala coordinación con los cargueros y los pasos a nivel mencionados el viaje te da una velocidad promedio de 43,5 kilómetros por hora, no porque esa sea la velocidad constante. Hay muchos tramos que realiza a 95/100 km por hora, pero te planchan el viaje los tramos de pasos a nivel a 20 km o las detenciones por falta de coordinación, todas cuestiones solucionables si le metemos esmero. El viaje de Retiro a Campana duró 1 hora 50 minutos, 80 kilómetros que tranquilamente se podrían salvar en 1 hora con todo aceitado. Otra cuestión que estamos reclamando, es la puesta en marcha de un servicio diferencial de cubra Zárate-Campana-Retiro sin trasbordo en Ballester". A modo de cierre, Robledo expresó "estamos absolutamente convencidos que los reclamos que realizamos ahora, y los que venimos realizando desde siempre consiguen y van a seguir brindando frutos. El tren es la opción natural para viajar a Buenos Aires, los colectivos, un mero complemento. Esta lucha no es solo del peronismo, debe ser de todos los actores sociales y vecinos. La política de transporte, debe ser una política de estado que trascienda las gestiones".



Robledo y Vallomy dialogando con usuarios y cerrando la campaña de busqueda de firmas.





A partir del trasbordo de Ballester las unidades ya cuentan con aire acondicionado.





Coche Comedor del Rosarino





El Servicio Retiro Rosario con parada en Campana



Solicitan mejoras para el Servicio Ferroviario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: