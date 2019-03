NOTICIA RELACIONADA: Las fortunas de los millonarios argentinos fueron alcanzadas por la crisis económica y la devaluación cambiaria Son Paolo Rocca y Alejandro Bulgheroni, representantes de TenarisSiderca y Axion respectivamente. Según el ranking de la revista Forbes, ambos apellidos suman U$S 8000 millones. Los 6 hombres más ricos de la Argentina acumulan una fortuna combinada de US$ 15.000 millones, según los datos que surgen del tradicional ranking que la revista Forbes, relacionado a las valuaciones realizadas de los patrimonios del año 2018. El singular grupo lo conforman el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, quien tiene domicilio en la Argentina, junto a su hermano Geanfelice quien reside en Italia, y acumulan una fortuna de de US$ 4.100 millones ocupando el puesto 478 de la revista Forbes. Le sigue Alejandro Bulgueroni, con US$ 3.100 millones y dueña de un importante porcentaje de Panamerican Energy (PAE), ocupa el puesto 715. Ambos empresarios tienen empresas estratègicas en Campana: Tenaris Siderca de Paolo Rocca y Axion Energy de Alejandro Bulgheroni.

PAOLO ROCCA Y ALEJANDRO BULGHERONI SIGUEN SIENDO LOS ARGENTINOS MÁS RICOS, SEGÙN FORBES



Los dos más ricos de la Argentina manejan operaciones industriales en Campana

