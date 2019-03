La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/mar/2019 Síndrome del nido vacío: consejos para hacerle frente







¿Te preocupa el síndrome del nido vacío? Averigua cómo el nido vacío puede afectar a los padres, qué puedes hacer para prepararte para la transición y cómo afrontarla. Escrito por el personal de Mayo Clinic. Si tu hijo mayor ya ha crecido y está por irse de la casa, o ya se ha mudado, es posible que sientas una mezcla de emociones. Comprende por qué sucede el síndrome de nido vacío y qué puedes hacer al respecto. ¿Qué es el síndrome del nido vacío y por qué algunos padres lo padecen? El síndrome del nido vacío no es un diagnóstico clínico. En lugar de eso, este síndrome es un fenómeno en virtud del cual los padres tienen sentimientos de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de casa. Si bien seguramente alentarías activamente a tus hijos para que fueran independientes, la experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa. Podría resultarte difícil que de repente no tengas hijos en la casa que necesiten tu atención. Tal vez extrañarías formar parte de la vida cotidiana de tus hijos, así como la compañía constante. También podrías preocuparte profundamente por la seguridad de tus hijos y por saber si podrán cuidarse solos. Quizá te resultaría difícil la transición si tu último hijo dejara el nido un poco antes o después de lo previsto. Si tienes un solo hijo o te identificas fuertemente con tu papel de padre, podría resultarte especialmente difícil adaptarte al nido vacío. ¿Cuál es el impacto del síndrome del nido vacío? En el pasado, la investigación indicaba que los padres que se enfrentaban al síndrome del nido vacío presentaban un sentido de pérdida profundo que podía hacerlos vulnerables a la depresión, el alcoholismo, la crisis de identidad y los conflictos matrimoniales. Sin embargo, algunos estudios recientes indican que un nido vacío puede reducir los conflictos familiares y laborales, y que puede ofrecerle a los padres muchos otros beneficios. Cuando el último hijo abandona el hogar, los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse uno con el otro, mejorar la calidad de su matrimonio y reavivar los intereses para los cuales antes no tenían tiempo. ¿Cómo puedo enfrentar el síndrome del nido vacío? Si tienes sentimientos de pérdida debido al síndrome del nido vacío, toma medidas. Por ejemplo: - Acepta los horarios. Evita comparar los horarios de tu hijo con tu propia experiencia o expectativas. En su lugar, concéntrate en lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo a ser exitoso cuando se vaya de casa. - Mantente en contacto. Puedes continuar teniendo una relación cercana con tus hijos aunque vivan separados. Esfuérzate por mantener un contacto regular mediante visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o charlas de video. - Busca apoyo. Si tienes dificultad para hacer frente al nido vacío, busca apoyo en tus seres queridos y otros contactos cercanos. Expresa tus sentimientos. Si estás deprimido, consulta con el médico o el proveedor de atención de la salud mental. - Mantente positivo. Pensar en el tiempo y la energía extra que tendrás para dedicar a tu matrimonio o intereses personales cuando tu último hijo se vaya de casa podría ser útil para adaptarte a este cambio importante de la vida. ¿Puedo evitar el síndrome del nido vacío? Si tu último hijo está por abandonar el hogar y te preocupa el síndrome del nido vacío, planifica con anticipación. Busca nuevas oportunidades en tu vida personal y profesional. Mantenerte ocupado o aceptar nuevos desafíos en el trabajo o en el hogar puede ayudarte a aliviar la sensación de pérdida que podría causar la partida de tu hijo.



