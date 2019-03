P U B L I C



El incendio se desató alrededor de las 4 de la mañana de ayer. Aparentemente empezó en la cocina, a partir de una falla eléctrica. Aceptan donaciones de todo tipo. Ya todos dormían en la vivienda de Alberdi al 200, a la vuelta del Hospital, cuando a Enzo Frattini lo despertó el olor a quemado. Cuando llegó a la cocina, no podía creer lo que estaba viendo, al tiempo que llamaba a los gritos a Jorgelina para que se despertara y pusiera a resguardo a los tres hijos: un bebé de 1 año, otro de 3, y el más grande de 6. El fuego se desató alrededor de las 4 de la mañana, aparentemente en la cocina, a partir de una falla eléctrica. Las llamas se extendieron por los tirantes de madera, se expandió hacia el comedor, y el resto de la casa. "Cuando llegaron los Bomberos se desempeñaron muy profesionalmente y dominaron el fuego muy rápido, pero no pudimos salvar nada. Los techos ya no sirven, las paredes rajadas… de milagro no explotó la instalación de gas. Ni cubiertos tengo. Nada de nada. El fuego se llevó todo en media hora", relata Jorgelina. La vivienda está en Alberdi 372, a la vuelta del Hospital. La familia Frattini recibe donaciones de cualquier tipo, incluyendo materiales de construcción y chapas, para volver a empezar.

Todas las pertenencias de la familia quedaron arruinadas por el fuego.





Enzo y Jorgelina, donde empezó el incendio a la madrugada.



Por el fuego:

En media hora perdieron todo

