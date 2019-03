La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/mar/2019 Se cumplió la primera jornada de paro docente







Suteba Campana ubicó el acatamiento en el 85 por ciento, mientras que desde la provincia aseguraron que rondó el 30 por ciento promedio en todo el territorio bonaerense. La huelga continúa hoy. El regreso a clases tras el receso estival se vio dificultado por la primera de las tres jornadas de paro desplegada por el sindicato nacional CTERA y gremios provinciales nucleados en el Frente de Unidad Docentes Bonaerense (FUDB). En Campana, algunas escuelas permanecieron con poca actividad, registrándose un normal retorno a las aulas solo en los establecimientos de gestión privada. "El acatamiento en la ciudad fue del 85 por ciento aproximadamente, según los datos que pudimos recabar", manifestó Andrea Villarreal, secretaria adjunta de Suteba Campana, en contacto con La Auténtica Defensa. Debido a que la medida de fuerza fue anunciada con los chicos aun de vacaciones y el advenimiento del fin de semana largo por carnaval, este miércoles muchas familias todavía no sabían si sus hijos iban a tener clases o no. Es por ello que en varios establecimientos se repitió la escena de padres llevándose de vuelta a sus chicos a casa. Otros directamente no los enviaron. "Consideramos que el acatamiento es bastante favorable por la situación que se está viviendo en la provincia y en el país. A la marcha (a Plaza de Mayo) llegó mucha cantidad de docentes de diversas provincias", destacó Villarreal, quien se mostró expectante ante una eventual convocatoria del gobierno a negociar salarios luego de la demostración de fuerza. En efecto, en Capital Federal sindicatos de maestros se movilizaron a las puertas de la Casa Rosada para denunciar un "desfinanciamiento educativo", reclamar la convocatoria a paritarias nacionales y acusar al Gobierno de asumir una actitud de "patrón de estancia". En el acto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, se quejó que "desde el Gobierno hablan como ángeles y gobiernan como demonios", cuestionó que hayan "eliminado por decreto la paritaria docente" y advirtió que llevan a las escuelas del país a una situación "muy difícil". Desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires minimizaron el impacto del paro: hicieron trascender que el acatamiento fue del 38 por ciento; algunos puntos por debajo de la cifra promedio que se registraba el año pasado. "Luego de relevar 9.838 escuelas públicas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro en el día 6 de marzo del 38% y 98 servicios educativos cerrados", puntualizaron desde la administración bonaerense. Horas antes, el gobierno provincial había ratificado una decisión que viene tomando desde 2015: descontar el día a los maestros que adhieran a la huelga. "No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo. Tiene que ver con dos razones. No es lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, no puede tener el mismo tratamiento. En segundo lugar, no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió", señaló Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense. Ya con el ciclo lectivo en marcha, solo seis jurisdicciones lograron llegar a un acuerdo con sus docentes: Mendoza, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, donde pese a la firma mayoritaria, 2 de los 16 sindicatos -UTE y Ademys - convocaron a huelga. En el territorio porteño, la adhesión rozó el 30 por ciento, similar a las cifras de 2018.

En las escuelas de la ciudad la actividad fue menos de la esperada para un inicio de ciclo lectivo.





Algunos padres se enteraron en la puerta de la escuela que sus hijos no iban a tener clases.



