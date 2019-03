Ocurrió en la esquina de las calles Del Pino y Vicente López. Una persona habría sufrido una fractura. En la tarde de ayer, una motocicleta Suzuki 150 y un automóvil Renault Captur chocaron en la intersección de las calles Del Pino y Vicente López. Como consecuencia del accidente, las dos personas que circulaban en la motocicleta recibieron diversas heridas: de ellos, el acompañante se habría llevado la peor parte con una presunta quebradura de pierna. En el lugar se presentaron dos ambulancias del SAME, cuyo personal médico trasladó a los heridos hacia el Hospital Municipal San José.

Los dos heridos viajaban a bordo de una Suzuki 150. No trascendió la dinámica del accidente.





Personal médico del SAME y efectivos del Comando Patrulla fueron desplegados al lugar del choque. #Dato choque y fractura. Una Suzuki 150 y un Renault Captur. Andres del Pino y Vicente Lopez. Los dos motociclistas de Las Acacias resultaron golpeados aunque el acompañante aparentemente tenía fractura en una pierna. Ambulancias 1 y 3 de SAME los trasladaron al hospital. CP 4 pic.twitter.com/HKLdtralzT — Daniel Trila (@dantrila) 6 de marzo de 2019

Choque entre auto y moto deja como saldo dos heridos

