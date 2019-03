La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/mar/2019 Campanenses de Primera:

En menos de cinco minutos, el delantero campanense anotó los primeros dos goles de la victoria 4-1 de Libertad de Paraguay frente a Universidad Católica de Chile y fue la sensación de la primera jornada. Por eso, su particular historia de vida se replicó en medios nacionales e internacionales en las últimas horas. A fuerza de goles y más goles, el campanense Adrián Martínez sigue desarrollando una carrera de un crecimiento insospechado: en apenas cuatro temporadas en el fútbol profesional, sin antecedentes previos, pasó de una prueba en Defensores Unidos de Zárate a convertirse en el goleador de la Copa Libertadores de América, siempre dando pasos firmes año tras año. Su historia "de película" es conocida en la ciudad y a medida que sus goles siguen haciendo ruido se reproduce en diferentes medios nacionales e internacionales. Es que Martínez no realizó divisiones inferiores (apenas estuvo un año en Villa Dálmine por insistencia de su tío, Horacio "Otto" Falcón); sufrió un grave accidente de tránsito en el que padeció importantes lesiones que lo llevaron a perder su trabajo; y posteriormente fue detenido por un conflicto en su barrio Las Acacias y pasó seis meses en la Unidad 21 del complejo carcelario de nuestra ciudad a pesar de haber demostrado su inocencia. Cuando recuperó la libertad aceptó probarse en Defensores Unidos de Zárate, aunque el fútbol nunca lo convenció: jugaba en la Liga Campanense, pero ni siquiera veía partidos por televisión. Incluso, reconoció que se hizo hincha de River "porque de alguno hay que ser". Por entonces pensaba que "el fútbol era para renegar, que a los jugadores no les pagaban, que siempre les debían plata". Así, aunque tenía condiciones, nunca había intentado convertirse en futbolista hasta que salió de la cárcel. A la prueba en CADU concurrió en enero de 2015 y a fuerza de goles se ganó un lugar en el plantel. Se quedó a pesar que no cobraba y marcó 7 tantos, aun siendo suplente. Entonces sí le hicieron contrato y se destapó por completo. Incluso, en la temporada 2016/17 anotó 21 goles y fue el segundo máximo artillero de la Primera C. En ese momento tuvo una oferta concreta de Villa Dálmine (Nacional B), pero finalmente recaló en Atlanta y en la Primera B Metropolitana marcó 12 goles en 31 partidos, lo que le permitió ganarse una oportunidad en Sol de América, equipo de la Primera División de Paraguay. Y allí siguió con una racha impresionante: 12 tantos en 18 partidos ("Estoy con más confianza", le contó por entonces a La Auténtica Defensa). Por eso, Libertad, uno de los conjuntos más fuertes del fútbol guaraní, lo incorporó para este 2019 en el que su primer objetivo era la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y Martínez fue decisivo para ello porque en la primera serie que afrontó su equipo, ante The Strongest de Bolivia, marcó cuatro goles: uno como visitante en la ida y tres como local en la revancha. Después, en la instancia final convirtió uno de los penales que definieron la clasificación de Libertad frente al poderoso Atlético Nacional de Medellín. Así, el conjunto guaraní se instaló en el Grupo H junto a Gremio de Brasil, Rosario Central y Universidad Católica. Y el martes, en el debut contra el equipo chileno, Adrián marcó un tempranero doblete (goles en los minutos 1 y 4) en dos acciones en las que se vio favorecido por rebotes que le permitieron quedar de cara al arquero rival. "Yo sé que los goles me los da Dios. No soy un jugadorazo, no hago goles espectaculares. Por ahí la pelota pega en el palo y me queda justo a mí. Tengo eso extra que me lo da Dios. Por supuesto que también está mi entrega, pero a veces hay jugadores que hacen todo bien y la pelota no entra", contó tiempo atrás en una entrevista para Página /12. Una declaración que se ajusta a estas dos conquistas que lo pusieron como protagonista en el escenario mayor del fútbol continental. Su próximo compromiso por Copa Libertadores será el martes 12 como visitante frente a Gremio de Porto Alegre. Para ese encuentro, Libertad ya no contará con el DT colombiano Leonel Álvarez, quien sorpresivamente se alejó de la institución tras la victoria ante Universidad Católica. En cambio, sí estará Adrián Martínez. Y si el campanense sigue en esta racha, el conjunto guaraní puede ilusionarse con un nuevo triunfo.

