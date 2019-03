Alejandra Dip





El caminante del cielo es búsqueda y exploración. Son las alternativas que nos aparecen después de la expansión y el despertar de la conciencia. Movimientos, viajes. KIN 133-CAMINANTE 3, guiado por la TIERRA. La TIERRA nos pide ordenar todo para poder avanzar Movimiento y búsqueda interna, Proceso de exploración. Hoy podemos estar buscando el punto intermedio ni muy terrenos, ni muy místicos. Encontrar el equilibrio, Asistirnos internamente desde ahí. Lo material no alcanza, como dice la canción de la Bersuit "no hay pan que tape el agujero, el de la angustia existencial".... Ni lo netamente espiritual nos da de comer. Cuidarnos desde el justo equilibrio. También en estos temas tenemos que estar flexibles nos dice el MONO, y hamacándonos según las circunstancias, mecernos como un junco cuando viene la crecida de las aguas, para estar en pie luego cuando pare la sudestada. El caminante nos aporta esa exploración necesaria para saber por donde, con quien y cuando. Pero hoy sobre todas las cosas saber indagar en nuestro interior y saber cómo seguir. EXPLORACIÓN Y ORDEN PARA AVANZAR. Hoy puede costar terminar lo empezado, Ojo con las indecisiones y los despistes. La inestabilidad puede apropiarse de aquellos que no se encuentren en eje o estén poco armonizados. Excelente día para generar contactos, para reuniones sociales para conocer gente nueva, y para comunicar. Excelente energía para salir de viaje, la TIERRA y el CAMINANTE lo auguran, pero a tener en cuenta que el HUMANO 2 puede traer interferencias en poder llegar a destino a tiempo. Salgan con tiempo sobrante!! Frecuencia fluida, sutil y poderosa, podemos pedir para que se aceleren las cosas que se encuentran trabadas. Recomiendo meditar y buscar nuestro centro en un día Caminante. Soltar el control nos asegurará liberarnos de los obstáculos que pueden aparecer en el camino. Buen Jueves para todos y buen viaje! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Caminante del Cielo 3 - Energía del Jueves 07/03/2019 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: