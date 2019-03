Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 07/mar/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 07/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







GARABANO EN RETIRADA El ministro de Justicia, Germán Garavano, dejó ayer en duda su continuidad en el Gobierno al señalar que "cuatro años son realmente desgastantes y es un buen periodo para sentar las bases de las reformas" que se impulsaron durante su gestión. Entre otras cosas, el funcionario resaltó que él no viene de la política y detalló que en su paso por la administración pública descubrió que hay "muchas mezquindades", "muchas mentiras" y "poca gente comprometida". "Yo creo que estamos en un periodo de transición, nuestra Justicia tuvo durante mucho tiempo una muy fuerte influencia política y de otros sectores. El proceso de salida de esa situación generan peleas por parte de algunos que parece que están de un lado o del otro", analizó. FUERTE CAÍDA La industria registró en enero una fuerte caída del 10,8% contra igual período de 2018, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Respecto de diciembre pasado, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI), en la serie desestacionalizada, arrojó una variación positiva de 4,6%. La actividad de la construcción registró un derrumbe del 15,7% en enero con relación a igual período del año pasado, informó el mismo organismo. ECHEGARAY PROCESADO La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el marco de la causa por lavado conocida como "la ruta del dinero K", en la que estaba acusado de no controlar al empresario Lázaro Báez. Fuentes judiciales informaron a NA que los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron el procesamiento fijado en primera instancia, luego de que el ex funcionario nacional lograra apartar del Tribunal al camarista Martín Irurzun. En primera instancia, Echegaray y el ex titular de la DGI Ángel Toninelli estaban acusados de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. JUEZ RECUSADO El fiscal federal Carlos Stornelli planteó ayer la recusación del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien lo citó a indagatoria para mañana como presunto partícipe de una maniobra de extorsión a un empresario agropecuario, y pidió la nulidad del proceso en su contra. Lo hizo a través de su abogado Roberto Ribas, quien realizó las presentaciones ante el Tribunal de Dolores. Stornelli fue citado por Ramos Padilla para mañana jueves ante "elementos de prueba suficientes en torno a la participación del fiscal en las maniobras vinculadas con las operaciones de inteligencia y espionaje llevadas a cabo por el falso abogado Marcelo D´Alessio". A UN PASO DEL COLAPSO Forbes, la revista norteamericana especializada en finanzas y negocios, realizó un durísimo pronóstico sobre el país, al advertir que "la Argentina está a un paso del colapso económico". El influyente medio americano aseguró que la situación del país se agrava "debido a la fuga de capitales" y explicó que "empresas como Coca Cola piden un procedimiento preventivo de crisis", tras citar otros casos como Carrefour o Avianca. "La situación económica de Argentina se puede explicar por su nivel de endeudamiento, que aumentó 20 puntos porcentuales del PIB entre 2017 y el segundo trimestre de 2018, alcanzando una deuda pública de 77.4% del PIB, de acuerdo con la Cepal", indica la publicación.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: