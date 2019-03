En el primer día de paro los gremios denunciaron un "desfinanciamiento educativo" y reclamaron la convocatoria a paritarias nacionales. Gremios docentes marcharon ayer a la Plaza de Mayo en la primera jornada de paro, denunciaron un "desfinanciamiento educativo", reclamaron la convocatoria a paritarias nacionales y acusaron al Gobierno de asumir una actitud de "patrón de estancia". En el acto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, se quejó de que "desde el Gobierno hablan como ángeles y gobiernan como demonios". La sindicalista se quejó de que "han eliminado por decreto la paritaria docente. Están llevando a las escuelas de todo el país a situaciones muy difíciles". "Nos sacaron las becas para nuestros pibes, chicos y chicas de sectores populares ya no van a la universidad, ni al terciario ni al secundario", añadió. Los cuatro grandes gremios docentes que convocaron a la masiva movilización y al paro de 72 horas fueron CTERA, Ademys, la Conadu y los privados de Sadop. La protesta fue cuestionada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que hubo una "baja adhesión, que debe inducir a quienes promovieron el paro, que ya tenían previsto convocar desde diciembre, a la reflexión y a pensar que hay que volver a negociar priorizando que los chicos estén en el aula". "Cuando hablamos de educación hablamos del futuro de los chicos y las chicas. No hay nada más importante que eso, y no hay ningún otro compromiso mayor que el de ayudarlos para que tengan un futuro prometedor, porque si ellos no lo tienen, no lo tendrá el país", señaló.

Con la consigna "en defensa de la educación pública, para exigir reapertura de paritarias y mejoras salariales, creación de cargos y blanqueo de recibos", los maestros llenaron la plaza.



Los docentes realizaron una masiva marcha a Plaza de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: