El 24 de marzo dirá presente en Dolores con el Fiat 600 con el que participará de la categoría TC 1100. El joven piloto campanense Gastón Fernández ya tiene todo listo en el Fiat 600 para ponerlo en pista el 24 de marzo en Dolores, circuito en el que volverá al TC 1100 de ALMA bajo la preparación de Fernando "Nandy" Casasco, luego de un parate por cuestiones personales. -¿Qué pasó en ese momento? -Apareció la posibilidad de ingresar a una empresa de la zona y no dudé, así que los tiempos se me acortaron más de lo previsto por lo cual di un paso al costado sin dejar de tener la intención de seguir corriendo. Pensamos hacer una cada uno con mi padre, pero tampoco se pudo donde estoy, porque también se trabaja los fines de semana. -¿Y cómo fue ver correr a Guillermo, tu papá? -Lindo, agradable. Yo lo veía feliz a él y con eso estaba hecho. Además siempre quiso correr y era su momento. Él me banco de chiquito con mi vieja para que corra en karting y pusieron lo mejor de ellos para que concretara esa posibilidad, así que imaginate: me quedé viéndolo cómo despuntaba esta pasión que todos tenemos. -¿Por qué este cambio para este año? -Creo que había que hacerlo en algún momento; bastante se hizo con el trabajo de papá con su amigo, pero a veces debés entender que para ser lo competitivo que se necesita hay que encerarlo desde otro lugar, sin menospreciar todo lo que logró papá en una categoría tan competitiva. -¿Esto qué marca? -Y ahora tenemos un poco mas de aire desde lo económico y vamos a intentarlo para ver cómo nos posicionamos en el TC 1100 de ALMA. -¿Por qué vos también apostaste a la categoría ALMA? -Ya estamos en ella y del paso del karting al auto con techo se eligió ésta, así que allá vamos. -¿Hasta dónde sirve la experiencia del karting para aplicarlo en este momento? -Te diría que casi todo lo que te da el karting es muy bueno para aplicarlo. Ahora lo llevás al auto haciendo todo redondito y, además, cuando subí por primera vez me sobraba tiempo. Es bueno haber andado en karting. EL OBJETIVO Gastón y todo su equipo buscan tener continuidad y contar con un auto confiable para estar entre los primeros puestos. Es por eso que en el verano trabajaron a fondo haciendo un repaso en todos los elementos, al tiempo que compraron otro motor para estar mejor armados los fines de semana de carrera. Por otro lado, papá Guillermo está analizando la posibilidad de correr esta temporada, pero le dejaría la butaca libre a su hijo para que siga afianzándose en la categoría. "Él quería hacer algunas por temor a que yo no le encuentre la mejor manera de correr, pero que se quede tranquilo que no lo voy a defraudar", dice Gastón. "La idea es que Gastón haga todo el año", aporta Guillermo. "Estoy pensando hacer alguna fecha, pero quiero que él se afiance en la TC 1100, ya que hace un tiempo que no corre. Por eso le compramos otro motor al Nandy para estar mejor armados esta temporada. Fernando nos atenderá el auto y será el que correrá con mi hijo en las carreras con invitados. Vamos hacer todo lo posible para conseguir los mejores resultados y alcanzar la firmeza que siempre buscamos en la Libre", cerró el representante de Campana que, en 2019, por lo pronto, mirará desde abajo a las carreras. La nota llega al final y una sonrisa picarona entre padre e hijo marca la buena relación entre ambos, mientras trabajan en el armado de un motor como para no extrañar ese tiempo cuando todo se hacía en casa.



“COMPRAMOS OTRO MOTOR PARA ESTAR MEJOR ARMADOS ESTA TEMPORADA", CONTARON GASTÓN Y PAPÁ GUILLERMO.



Automovilismo:

ALMA; Gastón Fernández se alista para la primera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: