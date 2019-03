La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/mar/2019 Semanario del Pescador:

La noche no falla

Por Luis María Bruno







Con el tiempo se van acumulando distintas experiencias en las actividades que desarrollamos sean de trabajo, deportivas, o el cotidiano vivir, estas experiencias si las sabemos utilizar y aplicar sin ninguna duda nos van a favorecer notablemente. Por nuestra parte las experiencias vividas nos marcan que en temporada estival lo mejor de los piques y capturas en lo que a pesca se refiere, los encontramos en horarios del atardecer, por la noche y al amanecer, disminuyendo notablemente durante el día y más con temperaturas extremas, por lo menos para la gran mayoría de las especies y a río abierto. Así fue que después de coordinar y organizar con los amigos y colaboradores Jorge Robson y Horacio Palacios salimos aguas abajo del Guazú en una navegación muy placentera la que nos demandó unos treinta minutos hasta el punto elegido sobre el Paraná Bravo y en donde fondeamos en una profundidad de unos siete metros teniendo a mano buenos sectores para realizar lances a las distintas especies de temporada. En esta jornada contábamos con una buena variedad de carnadas, entre las que se encontraban anguilas, morenas, salamín, filet de sábalo fresco, tripa de pollo, lombrices, y la infaltable masa y maíz fermentado para tentar a las esquivas bogas. El atardecer se presentó tormentoso, sin una sola ráfaga de viento y con algunos refusilos pero esta vez zafamos de la lluvia. La caída del sol merece un párrafo aparte, parecía un cuadro pintado en el horizonte, con nuestros equipos listos realizamos los primeros intentos, los que a los pocos minutos de tocar los plomos el fondo obtuvieron buenas respuestas y fue Horacio quien logró la primer captura la que se dio para una muy linda boga. En uno de mis equipos recibí un excelente pique y después de unos minutos pude subir a bordo un hermoso armado, siguiéndome Jorge con un muy lindo bagre blanco. La noche continuaba sin siquiera una brisa de aire fresco pero no lo teníamos en cuenta dado el constante pique que recibían nuestros equipos en los cuales pudimos realizar dobletes de excelentes armados y bagres, además de lograr muy buenas respuestas de bogas. Por otra parte fue notoria la presencia y capturas de rayas, no faltaron bagres amarillos de muy buenos portes, así como también algunos pati, los intentos realizados con anguilas o morenas no obtuvieron respuesta alguna en esta jornada en donde tampoco se sintió el salto de Dorados o Tarariras cazando. En nuestro programa televisivo Nº 765 de esta semana te mostramos la primera parte de lo comentado en esta nota la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno. Además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Por el Bravo las bogas están presentes en la noche con buenos resultados



