El partido, correspondiente a la 19ª fecha, se disputará el sábado desde las 17.00 en el estadio de Mitre y Puccini y será clave para las aspiraciones del Violeta de llegar al Reducido. El club lanzó para este encuentro una promoción de 2x1 para socios y no socios. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer los árbitros y la programación de la 19ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Así quedó ratificado que Villa Dálmine recibirá a Gimnasia de Mendoza el sábado a partir de las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Además, también se conoció que el árbitro para dicho compromiso será Luis Lobo Medina, quien registra tres antecedentes con el Violeta, que logró dos victorias y sufrió una derrota con este referee. Los triunfos con Lobo Medina fueron ambos como locales: el 12 de julio de 2015, 2-1 sobre Atlético Paraná; y recientemente, el pasado 9 de febrero, 1-0 a Los Andes con gol de Germán Lesman. Mientras que la caída fue el 26 de marzo de 2017, por 2 a 1 en la visita a Juventud Unida de Gualeguaychú. En tanto, el equipo de nuestra ciudad registra apenas dos enfrentamientos contra el Pituco mendocino. Ambos fueron en el campeonato 2015 del Nacional B: el 29 de julio se impuso 2-1 con un doblete de Ezequiel Cerica tras empezar perdiendo, mientras que el 16 de noviembre cayó 1-0 en la última fecha del torneo, en un partido que en caso de ganarlo depositaba al Violeta en el Reducido de cuatro equipos por el segundo ascenso a la Primera División. PROMOCIÓN. Para este encuentro del sábado frente a Gimnasia de Mendoza, la Comisión Directiva de Villa Dálmine estableció una promoción de 2x1 para socios y no socios, con las siguientes características: los socios (que ingresan al estadio con la cuota al día) podrán retirar una entrada gratis en Secretaría con anticipación al encuentro; mientras que los no socios podrán comprar su entrada con anticipación y, en ese mismo momento, llevarse un segundo ticket sin cargo (o sea: paga una entrada y se lleva dos). Para ello, tanto socios como no socios deben acercarse a la Secretaría del club en los siguientes días y horarios: jueves y viernes de 9.30 a 17.30 horas o el sábado de 9.30 a 13 horas.

LUIS LOBO MEDINA ESTUVO EN FEBRERO EN CAMPANA: ARBITRÓ EL TRIUNFO 1-0 SOBRE LOS ANDES. NACIONAL B – FECHA 19 SÁBADO - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Brown (A) / Nazareno Arasa - 17.00 horas: Villa Dálmine vs Gimnasia (M) / Luis Lobo Medina - 17.05 horas: Temperley vs Guillermo Brown / (TV) / Fabricio Llobet DOMINGO - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Central Córdoba (SdE) / Yamil Possi - 19.00 horas: Chacarita vs Ferro Carril Oeste / (TV) / Pablo Giménez - 19.00 horas: Instituto vs Olimpo / José Carreras - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Nueva Chicago / Pablo Dóvalo LUNES - 17.05 horas: Arsenal vs Almagro / (TV) / Diego Ceballos - 18.00 horas: Gimnasia (J) vs Los Andes / Sebastián Ranciglio - 20.30 horas: Santamarina vs Atlético Rafaela / Bruno Bocca - 21.05 horas: Agropecuario vs Platense / (TV) / Julio Barraza MARTES - 21.40 horas: Indep. Rivadavia vs Sarmiento / (TV) / Lucas Novelli LIBRE: Quilmes.

