El encuentro, correspondiente a la 21ª fecha, será arbitrado por Juan Pablo Battaglia. Luego de la gran victoria conseguida frente a Lugano como visitante el pasado sábado, el plantel de Puerto Nuevo ya trabaja con la mente puesta en Liniers, equipo al que recibirá este domingo desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El encuentro, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato de la Primera D, será arbitrado por Juan Pablo Battaglia, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Portuario llega a este compromiso en una racha de dos triunfos consecutivos y con puntaje ideal jugando como local en lo que va de este 2019. Así llegó a los 30 puntos y comparte actualmente la cuarta posición con Real Pilar, teniendo por encima solamente a Atlas (31), Argentino de Rosario (32) y al líder Argentino de Merlo (42). "Ya hemos superado campañas anteriores y estamos muy contentos. Pero tenemos que seguir dando pelea hasta el final y ver si podemos jugar el Reducido, que es nuestro objetivo", señaló Carlos Pereyra tras la victoria sobre Lugano en declaraciones a "Entrenados por Dios". Además, "Jetín" también analizó la victoria ante el Naranja: "Fue un partido muy intenso y lo que buscamos hacer salió bien, porque fuimos a presionar a Lugano desde el minuto cero. A la cancha salió un equipo muy joven, con capacidad para presionar, para ser intenso, para ahogar al rival y creo que nos llevamos un triunfo importantísimo para ver si podemos ser regulares en adelante". Por su parte, Liniers se encuentra ubicado justo por debajo del Auriazul con 27 unidades y buscará una victoria para tratar de igualar en la tabla al equipo de nuestra ciudad. Hasta el momento, en lo que va de este 2019, La Topadora de Villegas ha mostrado un andar irregular: empató 0-0 con Defensores de Cambaceres como visitante; perdió 2-0 como local ante Yupanqui; le ganó 2-1 a Lugano en Tapiales; quedó libre posteriormente; y en la fecha pasada igualó 1-1 con Argentino de Rosario como local.



PEREYRA DÁNDOLE INDICACIONES A “NONI" RAMÓN EN CANCHA DE LUGANO. “ESTAMOS MUY CONTENTOS DE QUE LOS PIBES SIGAN TENIENDO OPORTUNIDADES Y CRECIENDO JUNTO AL PLANTEL DE PRIMERA", SEÑALÓ EL DT, QUE EL PASADO SÁBADO PUSO A FACUNDO FERULANO COMO TITULAR E HIZO DEBUTAR A ALEXANDRO CANALE EN EL SEGUNDO TIEMPO. PRIMERA D – FECHA 21 VIERNES - 17.00 horas: Claypole vs Def. de Cambaceres / Wenceslao Meneces - 17.00 horas: Centro Español vs Central Ballester / Nicolás Kresta DOMINGO - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Liniers / Juan Pablo Battaglia - 17.00 horas: Juventud Unida vs Yupanqui / Gonzalo Pereyra LUNES - 17.00 horas: Argentino de Merlo vs Lugano / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Atlas / Jonathan De Oto - 17.00 horas: Real Pilar vs Muñiz / Felipe Viola

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el domingo a Liniers

