El sábado perdieron 2-1 en su visita a All Boys por la cuarte fecha, mientras que el martes fueron superadas 3-0 por Banfield en el pendiente de la tercera jornada que se disputó en el Carlos Vallejos. El fin de semana largo de Carnaval no les trajo festejos a las chicas de Puerto Nuevo. Por el contrario: le dejó dos derrotas en partidos en los que podía haber sumado puntos para su andar en la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por la cuarta fecha, las Auriazules visitaron el sábado a All Boys en un encuentro que se jugó en la cancha auxiliar N° 10 del Campo Deportivo y Recreativo "19 de Mayo" de Ciudad Evita. Allí cayeron 2-1 con goles de las atacantes Micaela Migliorisi y Jimena Romeo para el elenco de Floresta y de Manuela Cardozo para las campanenses. La formación que dispuso el entrenador Néstor Daniel Gómez para enfrentar a All Boys fue con Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, María Rodríguez, Nicole Viviant, Rocío Gónzález; Lucila Molinas, Erica Luque, Sabrina Ogrine, Manuela Cardozo; Micaela González y Karen Ramírez. Los demás resultados de la cuarta fecha, disputada entre sábado y domingo, fueron: Banfield 0-2 Comunicaciones; Deportivo Español 2-2 Luján; Gimnasia (LP) 5-0 Lima FC; SATSAID 3-1 Real Pilar. En tanto, el martes feriado, las Portuarias enfrentaron como locales a Banfield en un encuentro pendiente de la tercera fecha. Y luego de tener de arranque una gran oportunidad para ponerse en ventaja (Manuela Cardozo desvió un penal) terminaron perdiendo por 3-0 con goles de Tamara Villamayor (penal), Isabel Soto y Natalia Mallol. En este encuentro, Puerto Nuevo formó con: Jacqueline Schmitd; Rocío González, María Rodríguez, Nicole Viviant (Triana Ocampo), Soledad Medina; Milagros Soria (Maia Valles), Nancy Ríos, Erica Luque (Melina Ferreira), Manuela Cardozo; Sabrina Ogrine y Karen Ramírez. Mientras qu en el banco quedaron Elizabeth Gamarra, Micaela Scandroglio, Lucila Molinas y Micaela González. Con estos resultados, las posiciones de la Zona Campeonato de la Primera B quedó de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP) y SATSAID, 12 puntos; 3) Real Pilar, 9 puntos; 4) Comunicaciones y Banfield, 6 puntos; 6) Luján, 4 puntos; 7) Lima FC y All Boys, 3 puntos; 9) Deportivo Español, 2 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. El próximo compromiso de las Auriazules será el sábado desde las 17 horas como locales frente al líder SATSAID, que llegará a este encuentro tras lograr una gran victoria contra Real Pilar. Además, por esa misma quinta fecha también jugarán: Real Pilar vs. Gimnasia (LP), Lima F.C. vs. Deportivo Español, Luján vs. Banfield y Comunicaciones vs. All Boys.

COMO LOCALES ANTE BANFIELD, LAS PORTUARIAS DESPERDICIARON UN PENAL EN EL INICIO DEL JUEGO Y DESPUÉS NO PUDIERON ENCONTRARLE LA VUELTA AL PARTIDO (FOTO: TWITTER BANFIELD FEMENINO).



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron en sus dos últimas presentaciones

