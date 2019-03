La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/mar/2019 Integrantes de movimientos sociales se concentraron frente al Municipio







Se identificaron con el movimiento Barrios de Pie y la agrupación política Libres del Sur. Entregaron un petitorio en el que solicitan asistencia a comedores comunitarios. Además, días atrás denunciaron a "usurpadores" que bajo su nombre pretenden obtener "beneficios personales". Personas que se identificaron con el movimiento Barrios de Pie y la agrupación política Libres del Sur se movilizaron hasta el Municipio de Campana con el objetivo de reclamar asistencia para comedores comunitarios de distintas zonas de la ciudad. La protesta buscó hacer entrega de un petitorio dirigido al intendente Sebastián Abella, en el que se solicita aportes -en especial de mobiliario- para comedores barriales de La Josefa, Dignidad y San Cayetano, entre otras áreas del partido. También se pide herramientas para financiar la compra de garrafas, vital para la cocción de los alimentos de las familias y niños que asisten a esos establecimientos. Noemí Olivera, referente del grupo, señaló que fue "la tercera vez" que intentaron dialogar con el intendente. Sin embargo, este jueves resaltó que su petitorio fue recibido por funcionarios del Ejecutivo, quienes prometieron acercárselo al jefe comunal. "Nos hacen falta cosas sencillas, como son bancos y mesas. Tenemos la suerte de que Barrios de Pie está durante todo el año y nos provee los insumos para cocinar, pero estamos teniendo muchos problemas con los lugares, porque son muy humildes y por ahí tenés que dar vuelta un balde para que un chico se pueda sentar", explicó Olivera. "Otro tema es la garrafa, porque sube cada vez más y en los comedores son (usadas) tres por mes. Nosotros ponemos de nuestro bolsillo, pero se nos hace muy difícil", aseguró la mujer, quien avisó que si no tienen respuesta en el corto plazo volverán a marchar a la Municipalidad "las veces que haga falta". Olivera advirtió por la delicada realidad social que se vive en el cordón urbano del centro de la ciudad y llamó la atención en la particular situación de San Cayetano, donde tras la clausura del predio de Cóncaro muchas familias se quedaron sin poder ejercer su actividad de recolección de residuos. "Esa gente ya no tiene adónde recurrir. Y los chiquitos que no tienen qué llevarse a la boca pagan los platos rotos", lamentó la mujer. El pasado fin de semana, Barrios de Pie y Libres del Sur habían realizado su 3º plenario distrital en el que se debatió "la difícil situación económica, los aumentos de tarifas y la necesidad de ampliar los Comedores Merenderos ante la emergencia alimentaria". En el comunicado difundido tras el plenario, se indicaba que los establecimientos de asistencia alimenticia bajo gestión de Barrios de Pie y Libres del Sur pasaron de cuatro a ocho y que la cantidad de chicos asistentes en algunos comedores se incrementó de 40 a 100. Además, se remarcó que la organización "viene trabajando hace más de ocho años en el distrito" y se denunció "la maniobra de unos usurpadores" que usan su nombre pero que en verdad "quieren tener beneficios personales".

Solicitaron mobiliario y también asistencia financiera para la compra de garrafas. "LAMENTO QUE UTILICEN A LA GENTE DE ESA FORMA" Guillermo Varela, quien también se define como representante de Barrios de Pie, cuestionó las expresiones vertidas por el grupo encabezado por Olivera y amenazó con acciones legales. Varela se autodefinió como "un dirigente social de muchísimos años que trajo en 2003 a Barrios de Pie a Campana", entidad que sigue representando "en el distrito". Y aseguró que la "maniobra" de desprestigio contra su persona se debió a razones políticas. "En función de lo que salga mañana (por hoy) en los medios, vamos a iniciar acciones legales por falso testimonio y daños y perjuicios, porque no solamente soy un dirigente social de muchísimos años, que trajo a Barrios de Pie en el 2003 a Campana, sino que además tengo un comercio y esto me daña la imagen de los productos que comercializo", expresó. Sobre la concentración registrada ayer en la plaza Eduardo Costa, Varela sostuvo que se trató de "tres o cuatro personas de acá de Campana, pero el resto son militantes de San Martín y Escobar que han venido en tren y han sido movilizados por una bolsa de mercadería". Afirmó tener "fotos y testigos" de su llegada a la ciudad. "Lamento que utilicen a gente de esa forma", manifestó.

