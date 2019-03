El primer juego será esta noche en La Caldera. El segundo y el eventual tercer partido se disputarán en nuestra ciudad. "Con Sportivo nos conocemos mucho y le tenemos un respeto grande", señaló el entrenador Tricolor, Sebastián Silva. Después del descanso de dos semanas que se ganó al obtener el pase directo a los Cuartos de Final de este Provincial de Clubes 2018/19, el Club Ciudad de Campana afrontará desde esta noche la etapa más caliente de este certamen en busca del ascenso al Torneo Federal. Es que hoy iniciará la serie que definirá si avanza al Final Four cuando desde las 21.30 horas enfrente como visitante a Sportivo Pilar. Será una serie al mejor de tres partidos que luego se mudará al gimnasio de Chiclana 209, donde se disputara el segundo juego y también un eventual tercero en caso de ser necesario. El CCC quedó 3º en la General después de la fase regular, mientras que Sportivo Pilar fue 6º y debió atravesar la instancia de repechaje para llegar a los Cuartos de Final. Y lo hizo con firmeza, barriendo en su duelo a Blanco y Negro de Coronel Suárez (se impuso 85-80 como visitante y 72-65 como local). Durante la fase regular de este Provincial, el Tricolor y el Rojo se enfrentaron dos veces en la segunda etapa y en ambas ganó el conjunto de nuestra ciudad: 58-51 en Pilar y 68-50 como local. "Con Sportivo nos conocemos y mucho", señaló el entrenador del CCC, Sebastián Silva. "Por suerte ganamos ambos partidos, pero siempre le tenemos un respeto grande a este equipo, porque siempre nos complican con las defensas. Esperamos una serie muy fuerte y esperamos ganar para lograr el pasaje al Final Four", agregó. Entre las claves para esta serie, el coach Tricolor apuntó: "Seguir siendo fuertes en la parte defensiva y ser pacientes y solidarios en ofensiva para buscar al mejor ubicado o a la opción en donde encontremos ventaja". En ese aspecto, la conducción de Facundo Romani será determinante, del mismo modo que el desgaste que puedan producir los internos Martín Delgado y Rubén Runke, sabiendo que el Tricolor cuenta con variadas opciones en el perímetro (Maximiliano Gutiérrez, Francisco Santini, Juan Cruz Gallardo y Alejandro Irigoyen, entre ellas). En tanto, las mejores figuras del elenco pilarense son los perimetrales Lautaro Expósito y Leandro Hasenhauer y el interno Alejandro Mena, aunque el conjunto dirigido por Marcelo Asturiano (ex Ciudad) se destaca por su intensidad defensiva, tarea desde la que intenta imponer su ritmo de juego. EL RESTO Este viernes también comenzarán las otras tres series de Cuartos de Final de este Provincial de Clubes: en Coronel Suárez, Sarmiento (9º) recibirá a Somisa de San Nicolás (1º); en Junín, Los Indios (7º) enfrentarán a Independiente de Tandil (2º); y en La Plata, Atenas (5º) será local frente a Regatas de San Nicolás (4º). Estas series, al igual que la del CCC, se trasladarán luego a la casa del equipo mejor ubicado en la fase regular, que tendrá localía en el segundo partido y también en un eventual tercero. Los cuatro ganadores de estas series disputarán el Final Four por el ascenso al Torneo Federal. La organización de ese cuadrangular será para el equipo participante que haya terminado mejor ubicado en la fase regular.



Básquet:

Provincial; Ciudad inicia su serie de Cuartos de Final ante Sportivo Pilar

