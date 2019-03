P U B L I C



Son, junto a Adrián Martínez, los campanenses que participan del certamen continental. El volante festejó con Nacional de Montevideo en Venezuela, mientras el delantero fue titular en el empate de San Lorenzo en Perú. El pasado martes comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 y además de la victoria 4-1 de Libertad de Paraguay sobre Universidad Católica de Chile con dos goles del campanense Adrián Martinez también se disputaron otros cinco encuentros en los que apenas se convirtieron otros dos tantos. Es que los tres equipos argentinos que debutaron ese martes firmaron empates en blanco. Y en uno de ellos también hubo presencia campanense: Nicolás Blandi fue titular en el empate 0-0 que San Lorenzo consiguió en su visita a Melgar de Perú por la primera fecha del Grupo F, que se completó al día siguiente con la victoria de Palmeiras por 2-0 como visitante sobre Junior de Barranquilla. El martes, además, también se presentó Boca Juniors, que pudo resistir el cero en la altura de Cochabamba frente a Jorge Wilsterman por el Grupo G, en el que Deportes Tolima de Colombia derrotó por 1-0 como local a Atletico Paranaense de Brasil. El otro equipo argentino que salió a la cancha el martes fue Godoy Cruz de Mendoza, que igualó 0-0 con Olimpia de Paraguay como local por la primera fecha del Grupo C, que se completó el miércoles con un partido increíble: la victoria de Unión Concepción de Chile por 5-4 sobre Sporting Cristal de Perú con ocho de esos tantos marcados en la segunda mitad. En tanto, el martes también debutó Flamengo de Brasil, que venció 1-0 como visitante a San José de Bolivia por el Grupo D. El miércoles, en tanto, se disputaron siete encuentros, destacándose para nuestra ciudad el debut del volante Joaquín Arzura con Nacional de Uruguay, que derrotó 1-0 como visitante a Zamora de Venezuela con un gol de Gonzalo Bergessio. El ex jugador de Tigre, River Plate, Osasuna y Almería disputó los 90 minutos para el conjunto que dirige Eduardo Domínguez e hizo un buen juego, resaltando su despliegue y su seguridad. En el otro partido de este Grupo E, Cerro Porteño de Paraguay superó 1-0 como visitante a Atletico Mineiro de Brasil. El mismo miércoles por la noche, a última hora, River Plate consiguió un agónico empate 1-1 como visitante frente a Alianza Lima de Perú gracias a un gran tiro libre de Cristian Ferreira en el quinto minuto de adición. Mientras que en el otro partido del Grupo A, Inter de Porto Alegre derrotó 1-0 como visitante a Palestino de Chile. Finalmente, Rosario Central igualó 1-1 como local frente a Gremio de Porto Alegre en el cotejo que completó la primera fecha del Grupo H, que tiene como único líder a Libertad de Paraguay, que el martes venció 4-1 como local a Universidad Católica de Chile con dos goles del delantero campanense Adrián Martínez (ya había marcado cuatro en la fase previa). En tanto, anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Huracán vs Cruzeiro (Brasil), Liga de Quito (Ecuador) vs Peñarol (Uruguay) y Deportivo Lara (Venezuela) vs Emelec (Ecuador).

NICOLÁS BLANDI FUE EL CAPITÁN DE SAN LORENZO FRENTE A MELGAR EN PERÚ.





JOAQUÍN ARZURA TUVO UN PARTIDO DESTACADO FRENTE A ZAMORA EN VENEZUELA.



Campanenses de Primera:

Copa Libertadores; Joaquín Arzura y Nicolás Blandi también debutaron en la fase de grupos

