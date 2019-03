La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/mar/2019 Opinión:

Evita es un símbolo

Por Olga Garcia







La figura de Evita es un signo femenino muy profundo. No era simplemente feminista, su lucha se centralizaba en justicia social para hombres y mujeres pero la situación de la mujer era tan injusta y limitada que se centralizó en el logro del voto femenino y la inclusión en la cámara de diputados y senadores. La organización del feminismo tanto en lo político como en lo social tuvo una importante evolución a partir de ese momento Evita no era solo feminista, las luchas en ese espacio las centralizaron en lo inclusivo como al servicio de un movimiento revolucionario cuyos fines eran la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En la historia argentina la mujer sigue siendo eje fundamental. Lo podemos apreciar en luchas gremiales como la de los docentes y otros sectores. También en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que han sido protagonistas de lucha en la terrible etapa de la dictadura militar. Ha sido un espacio fundamental que perdura y que hemos visto reaccionar frente al intento del actual gobierno de liberar a protagonistas de la dictadura que ven como aliados a su proyecto oligárquico. Evita percibía que la lucha por la justicia es eterna "he dicho siempre que antes de ser realidad prefiero ser esperanza". Su frase indica que lo que se logra nunca es completo, hay como vivimos actualmente, retrocesos en la justicia social, en derechos femeninos, hasta han aumentado los crímenes que las victimizan. Es necesario centralizarse en la lucha sin eludir las circunstancias que impone el proyecto de país que vivimos como materialización de proceso que incluye condena a la mayoría de los argentinos al retroceso económico. Las mujeres seguiremos luchando por nuestra igualdad sin ocultar las condiciones a las que nos condena el proyecto económico actual a todos los argentinos, Evita sigue siendo nuestro modelo. Olga García - Consejo del Partido Justicialista de Campana



