Guillermo Varela, referente de SOMOS en Campana

Se trata del espacio político creado por la diputada nacional Victoria Donda junto al líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. "SOMOS expresa una idea de unidad que incluye a todos los sectores que no queremos este modelo de hambre", señaló el dirigente. En diciembre pasado, la diputada nacional Victoria Donda, junto al líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, presentó el nuevo espacio político "Somos", creado tras la ruptura con Libres del Sur. Su primer objetivo, según explicó, es tejer acuerdos políticos "sin exclusiones". Y en esa línea se sumó el dirigente local Guillermo Varela. "Entendemos que estamos atravesando una dura situación económica, producto de este modelo neoliberal que excluye y destruye Pymes, comercios, educación y salud; que hambrea a los pibes de los barrios; y que castiga brutalmente a los jubilados. Este modelo ya lo vivimos en nuestro país y para salir adelante necesitamos de todos los militantes y de la unidad más amplia posible", señaló el ahora referente local de SOMOS. "Nos hemos sumado porque SOMOS expresa esa idea de unidad que incluye a todos los sectores que no queremos este modelo de hambre y eso incluye a Cristina Fernández de Kirchner, a Felipe Sola, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales.... Y porque les propone a todos aquellos opositores que no acuerdan con el neoliberalismo la unidad para derrotar al macrismo", remarcó Varela. Finalmente, el militante social de nuestra ciudad se refirió a una posible reelección de Mauricio Macri como Presidente de la Nación: "Los militantes sociales ya sabemos cómo termina y conocemos las consecuencias que deja este modelo. Sería terrible para nuestro país cuatro años más de Macri. Hay que dejar de lado las diferencias y trabajar para reconstruir el campo nacional, popular, feminista y democrático. Este debe ser el marco que nos incluya a todos los que no queremos más neoliberalismo. Es una tarea difícil, pero no imposible, trabajar por una Argentina con trabajo, con inclusión y diversidad. Y eso es lo que desde SOMOS queremos llevar adelante".



