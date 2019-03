La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/mar/2019 Calle: "Abella decretó un fuerte aumento ilegal de tasas"







Así lo expresó la concejal del PJ-Unidad Ciudadana Soledad Calle e informó que elevarán un pedido de informes ante lo que consideraron "un nuevo decretazo" del Intendente, tras el aumento de alrededor del 30% en la tasa de barrido y limpieza. Otro aumento en las tasas municipales llevó a los concejales del PJ-Unidad Ciudadana a elevar un pedido de informes (será presentado formalmente hoy), cuestionando la legalidad de incremento que fuera rechazado por el Concejo Deliberante pero forzado por Decreto desde el Ejecutivo Municipal. "Abella decretó un fuerte aumento ilegal de tasas. Y es ilegal ya que cuando el año pasado envió al Concejo este aumento y el de otras tasas, y al no contar con la aprobación de los representantes de los vecinos resolvió sacarlo por Decreto" explicó la Presidenta del bloque peronista, Soledad Calle. La edil advirtió que "de esta manera, Abella evita la asamblea de mayores contribuyentes, que es el paso establecido por la Ley para la aprobación de aumentos de tasas, en el ámbito municipal". No obstante su compañera de bloque, la concejal Romina Carrizo, señaló que el nuevo aumento al servicio de barrido y limpieza "ronda el 30%. Y coincide con el mes de Marzo, un mes cargado de gastos para las familias porque coincide con los incrementos de la canasta escolar que deben afrontar quienes tienen hijos en edad escolar". A su vez, señaló el mal funcionamiento del nuevo sistema de registro de contribuyentes. "Nos preocupa que este mes, donde tradicionalmente se premia al buen contribuyente con la bonificación de su cuota si está al día, muchos vecinos nos dijeron que figuran deudas que no son tales al no estar cargadas adecuadamente las cuentas de los contribuyentes. No obstante, consideramos que en estos tiempos difíciles el Gobierno de Cambiemos debe mantener este beneficio para no seguir afectando el bolsillo de los campanenses". Por último, la Concejal Calle indicó que "desde el 2015, las tasas municipales aumentaron un 425% en la categoría residencial. Creemos que estos aumentos, los cuales claramente no han ido de la mano de los sueldos de los trabajadores, y mucho menos de quienes han perdido el empleo en este tiempo, no se ven reflejados en la Ciudad. O al menos, en los sectores que a diario piden ayuda a gritos a un Estado sordo, ciego y mudo".

Calle y Carrizo explicaron que el aumento no fue aprobado por el Concejo, e igualmente aplicado por el Intendente



