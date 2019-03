El concejal del bloque RED x Argentina recorrió el sector de islas costero al Canal Irigoyen y charlando con los vecinos que allí viven. "Los vecinos nos cuentan que no ven a los funcionarios municipales, ni al Delegado de Islas caminar ese sector desde hace mucho tiempo" comentó. "El día miércoles arrancaron las clases y la lancha colectiva lleva sólo 7 a 10 chicos ya que hay muchos padres que no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen para las zapatillas" contó el edil y agregó "es el Estado municipal quien debe priorizar estos sectores a la hora de entregar calzado para los mas chicos". Según Colella, los vecinos le comentaron que "la Sociedad de Fomento es para algunos; trabajan con y para un grupo reducido de vecinos y no ayudan a quienes realmente lo necesitan" y señaló que el principal pedido que hacen hoy los vecinos es que se mejore el camino paralelo a la Ruta Nº12 que es el acceso a cada una de sus viviendas. "Zanjeo, que pasen las máquinas para emparejar en algunos sectores, iluminación del camino, y un trabajo íntegro del camino a partir del KM 100 donde con las lluvias o las crecidas del río se hacen lagunas y no se puede circular más que caminando", señaló el concejal entre las necesidades detectadas. "Nos comprometimos a generar proyectos y presentarlos en la próxima sesión del Concejo Deliberante para hacer visible a estos vecinos que se sienten olvidados; y de la misma manera nos comprometimos a generar actividades en conjunto con los vecinos", concluyó Marco Colella.

#EstaMañana Estuve recorriendo el sector insular sobre el Canal Irigoyen. Visitando a las familias que ahí viven y escuchandolos.

Son vecinos de Campana y se sienten olvidados. @Redxargcampana @RedxArgentina @felipe_sola @Facundo_Moyano @LicDanielArroyo pic.twitter.com/Iv8eGeKiMc — Marco Colella (@MarcoEColella) 7 de marzo de 2019

Colella: "Los vecinos del sector insular se sienten olvidados"

